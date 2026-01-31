Гришо финтира: Вместо в България кацна в Холивуд при Ейса (СНИМКИ)

Първата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров финтира приятели и семейство тази седмица. Преди няколко дни аверът му и негов колега Андрей Рубльов издаде, че Гришо от Австралия си е тръгнал за родината да си почине и да се види с близките си. Но се оказа, че хасковлията е направил почти обратен завой по път и се е озовал в Лос Анджелис при приятелката си Ейса Гонзалес.

Рубльов си мислеше, че Гришо се прибира в родината

Най-добрият български тенисист в историята загуби 4:6, 4:6, 3:6 от Томаш Махач (Чех) още на старта в Мелбърн, а вече е в "града на ангелите". Там се намира и приятелката му Ейса Гонсалес, която вчера навърши 36 години. В първите дни на годината тя бе също в Австралия, но си тръгна по-рано от Зеления континент заради неотложните си служебни ангажименти в киното и рекламата. Именно личният празник на мексиканската актриса е и поводът Григор да е на другия край на света. Когато миналата година той стана на 34, с Ейса прекараха романтични няколко дни в курортния град Антиб на Френската Ривиера. В Щатите Григор посети няколко тренировки и се снима с женския отбор по тенис на Калифорнийския университет на Лос Анджелис.

Освен това Ейса има и професионални ангажименти в меката на киното. Половинката на Гришо ще зарадва феновете си с нов филм. Последният й проект, екшън трилърът на Гай Ричи "В сивото" (In The Grey), ще дебютира по кината на 10 април, след като компанията "Блек Беър" пое киноразпространението.

В лентата, режисирана от майстора на екшъна Гай Ричи, Гонзалес си партнира със звезди като Хенри Кавил и Джейк Джилънхол. Филмът разказва историята на таен екип, натоварен със задачата да възстанови откраднато богатство на стойност милиард долара от безскрупулен деспот.

Първоначално филмът трябваше да излезе по кината през януари 2025 година, но сега е поет от "Блек Беър". Тази промяна в графика означава, че феновете на Ейса Гонзалес ще могат да я видят на големия екран много по-скоро.