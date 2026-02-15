Искра Донова водила дълга борба, за да стане майка

Искра Донова припомни за борбата си да стане майка на 2-рия рожден ден на сина си. Актрисата, която играе в хитовия спектакъл по текстове на Яна Борисова „За любовта”, се върна назад към времето, в което със съпруга й Жеко преминаха през палитра от емоции и редица препятствия, за да станат родители. Успяха, след ин витор процедура в Турция.

„Кога минаха две години... Кога мечтаех за него и ето че вече разбърква всичко в живота ми... и със замах премахва излишното. Понякога не знаех как, понякога се учех в движение, понякога не можех, но едно „мамо, гуш” и намирах сили, които не знаех, че имам”, сподели Искра, която изигра Ива Йосифова в сериала „Братя”, който се излъчваше по Нова тв.

Актрисата сподели, че се научила от сина си Йоан да бърза по-малко, да се радва на сутрините с рошава коса, на студеното кафе по обяд, на смеха без причина, на малките победи, като успешно обути чорапи. „Благодарна съм. Щастлива съм. Имаме си абсолютна фурия. Да ни е жив и здрав”, написа Искра в инстаграм за сина си Йоан, който навърши 2 годни на 7 февруари. Актрисата сподели кадри от различни етапи от израстването на сина си, така че последователите й го видяха и като новородено бебе, и като вече пораснало момче.

За това щастие Искра и съпругът й Жеко се бориха 6 години. Първоначално двамата опитали да станат родители чрез ин витро процедура в българска болница, но била неуспешна. Актрисата открито е говорила за дългия път, който са изминали, а и за емоциите, които са я връхлитали, тъкмо с идеята да е полезна на други, които имат същата мечта. „Преминах през доста етапи – на отричане, на изтощаване да се бориш, страхове...”, споделя актрисата. Искра понесла тежко първия неуспешен ин витро опит. „В моментите, в които е имало неуспехи, съм си казвала: „Може би трябва да променя нещо. Може би не го заслужавам”. Всякакви такива неща, свързани с вярата... „Може би не ми е дадено.” Човек се уповава на всичко, хваща се за каквото може само и само да се случат нещата”, откровена е била Искра, позната и от сериалите „Скъпи наследници”, „Фамилията” и „Връзки”.

Въпреки трудностите, актрисата не се отказала. Искра си позволила само кратка почивка от борбата, за да си „поеме глътка въздух”, както е казвала. След това преценила, че е най-добре със съпруга й да направят нова ин витро процедура, но в клиника в Истанбул, за която чували добри отзиви. Актрисата настояла, защото имала чувството, че все нещо пропускали. Искала да смени обстановката и средата. Не се чувствала в кондиция и спокойна, което смятала, че въобще не й е от полза. Избрали лекаря, който впоследствие сбъднал мечтата им, по препоръка.

„Цяла година събирахме яйцеклетки и ембриони, за да може да ги замразяваме, защото вече не съм на 23 и знаем колко ще е трудно, ако искаме второ, да минем през същите тези процедури”, разказвала е Искра, която през ноември ще празнува 44-тия си рожден ден. Затова тя често пътувала до Истанбул, слагала си нужните инжекции и междувременно се снимала в сериала „Братя”. Макар че не й било лесно да съчетава ангажиментите си към поредицата с пътуванията до Турция, Искра смята, че натовареността й е била от полза. Заетостта й помагала да не се вглъбява в процеса и да не задълбава в очаквания и тревоги.

След като лекарят й казал, че са готови, Искра се подложила на ин витро процедура. Направила тест за бременност доста рано и втората черта, която показва положителния резултат, била бледа. На следващия ден Искра повторила теста – чертата била по-наситена. Тя обаче не казала на съпруга си, а изчакала да си направи и кръвен тест. Искала да е сигурна. Мъжът й много се зарадвал, но все пак овладял емоциите си, понеже за всички било ясно, че първите седмици са рискови. Когато обаче след време отишли на преглед и чули за първи път сърдечния ритъм на бебето си, той и жена му се отдали на вълнението. „Аз бях толкова щастлива да видя него толкова щастлив... И някак си беше толкова горд. Беше станал три метра висок и като ходим по улиците, просто е... все едно върти той планетата”, споделяла е Искра с усмивка. Кръстили сина си на баща й – известният фотограф Иван Донов. Колебаели се дали да не го запишат Йоан, като майката решила, минути след като видяла сина си.

Любопитна подробност е, че Искра и сестра й Ива, която не живее в България, бяха бременни по едно и също време. Втората роди няколко месеца преди актрисата, но все пак обсъждат майчинските си вълнения и заедно отглеждат децата си. В края на октомври, миналата година сестри Донкови, които имат и брат, който живее в Сан Франциско, САЩ, отидоха с майка си на почивка по женски в Рим. „Чудничко ни се получи... Благодарим на татковци, баби и дядовци за проявеното разбиране”, сподели Искра в социалната мрежа, след като се завърна от екскурзията. Тя зарадва почитателите си с кадри от ваканцията, за които със сестра й и майка й позират широко усмихнати.

Искра не за първи път си припомня трудния път, който е трябвало да измине, за да стане майка. И преди е изразявала подкрепа към всички жени, които минават през ин витро процедури или тепърва им предстоят такива. Пожелавала им е сила и кураж. За да им е полезна, Донова е споделяла и за турския лекар, който помогнал с мъжа й да сбъднат мечтата си. Актрисата смята, че е важно да се говори открито и спокойно по тези теми. „Дано спре да бъде срамно или неловко това да се потърси помощ, когато има нужда”, споделяла е Искра.