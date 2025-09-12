ИЗБИ РИБАТА! Венета Райкова отново чупи рейтинги! (Гаджето й забранява да води)

Eдна от големите телевизии у нас - ЬТѴ, изненада приятно зрителите си, като в началото на миналата седмица в ефира на „Преди обед" се появи Венета Райкова. Очарователната блондинка има богат телевизионен опит в различни формати, но известно време не беше на екран, а се бе отдала на писателска дейност. Затова мнозина се учудиха, че тя изглежда така, сякаш изобщо не е напускала ефира. Райкова направи предаването интересно, разчупено, впечатли с реакция и бърза мисъл и изглежда сякаш е попаднала на точното място.

Няма да сме в България, ако не се появят и хейтъри, но истината е, че Райкова буквално "счупи“ рейтингите. Името й е най-търсеното в Google в България в първите десетина дни, след като тя оглави предаването. Журналистката го превърна в шоу от американски тип, което е интересно за гледане, а личното, забавното и сериозното се преплитат и допълват, пише "Галерия".

"Това е тайната, която пазя от два месеца", сподели Венета в първите минути след завръщането си в ефира. Стана ясно, че примамливото предложение от ЬТѴ не е минало съвсем безоблачно, защото приятелят на талантливата телевизионерка не е приел много добре идеята и дори поставил условие - или работата, или аз. "Както виждате, аз съм тук“, недвусмислено каза Райкова. Тя е известна като силна и свободолюбива жена и едва ли се е родил мъжът, който ще й каже какво да прави

Венета деликатно пази самоличността на силната си половинка в тайна, но се подразбра, че още са заедно.

Докато интервюираше Антония Петрова-Батинкова, която е бременна с третото си дете, Венета се разплака, защото се сети за проблемното раждане на сина си Патрик. „Казаха, че докато ме свалят в операционната, може да стане най-лошото. Само Господ спаси детето ми. Родих живо и здраво дете, сега е на 16 години и половина", сподели тя и след този емоционален момент изключително бързо се окопити. Именно заради бързите й реакции и психологическата и преценка, в мрежата коментират, че журналистката може да се справи дори с най-сложното шоу и дори да води коментарното студио на „Ергенът“ в „Преди обед".

Райкова е борбена интуитивна натура. През 2006 г. спечели значителна сума от „Сделка или не". Още пази кутията, която отказа да приеме и всъщност това й носи победата. Сега там държи коледните играчки, с които всяка година украсява дома си.

Докато не беше в ефира, чаровното миньонче насочи неизчерпаемата си енергия към писането на книги. Оказа се, че бързата й мисъл, която познаваме от екрана, се трансфомира много успешно и като писана реч. Райкова има издадени 11 книги, повечето от които и да искате, не можете вече да си купите, защото са с изчерпана наличност. Последната й книга „Абракадабра" излезе от печат миналата година.

"Магиите се правят и поръчват от най-близките хора от семейство, което сте създали, в което сте се родили, от колегите, от съседите, от приятелите, от тези, които имат мотив, завист, ревност, отмъщение", споделя за най-новата си творба Венета. Разбира се, това не е книга за вещерство, а историята е показана увлекателно като роман. Синът й Патрик е наследил писателския й талант, защото също има издадени две книги - „Дневникът на Джордж" и "Джордж и вълшебните камъни". С новото си амплоа, Райкова прие поредното предизвикателство. Сигурно ще се справи и с това в "Преди обед".