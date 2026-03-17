Година след като бе премазан, жената на Тайсъна проговори: Коко никога няма да бъде същият човек!

Една година след като бе прегазен на пешеходна пътека, боксьорът още чака справедливост

Легендарният боксьор Константин Семерджиев - Коко Тайсъна все още се бори с последиците от жестоката катастрофа, която преживя. Коко бе прегазен на пешеходната пътека на "Сточна гара", при която беше потрошен и едва не загуби живота си.

След серия от операции Тайсъна се завърна при семейството си и започна мъчително възстановяване. Коко все още изпитва силни болки и продължава да чака справедливост. Досъдебното производство не е приключило и дело срещу виновниците за състоянието му още няма. На 12 март автомобил на Народното събрание минава с бясна скорост на червен светофар и удря друга служебна кола, която помита Семерджиев. След инцидента боксьорът е откаран по спешност в ИСУЛ в тежко състояние, с 10 счупени ребра, надробен таз и увреждания в белия дроб. Днес той прекарва времето си предимно вкъщи, като прави единствено малки разходки.

Коко след поредната си победа на ринга

"Независимо от всичко през което преминахме през тази една година, съм благодарна на Господ, че го запази и ни позволи отново да е сред нас. За страданията на Коко няма да говоря, беше трудно, беше болезнено, но всичко се надяваме да отмине с времето - казва съпругата му Светла. - Да, не е същият, никога няма да е същият човек, когото оставих на светофара точно преди катастрофата, но съм щастлива, че ще имаме възможност да му се радваме още дълги години, надявам се! Отново искам да изразя благодарността си към всички лекари, сестри, физиотерапевти и санитари, които се грижеха за него, на децата ни, които станаха свидетели, изтърпяха всичко това и помагаха с каквото им беше по силите."

Със случая на Тайсъна се занимава Софийска прокуратура, като през последните месеци се изготвят автотехнически експертизи на колите, участвали в жестокия инцидент. Самият боксьор е завел дело срещу шофьорите на двата автомобила по настояване на съпругата си. Коко и семейството му обвиняват за катастрофата Красимир Тодоров, който е шофирал кола на Народното събрание, преминаваща неправомерно на кръстовището с пуснати светлини със специален режим.

"Трудно е да се възстановиш след такъв удар - казва самият Коко пред "България Днес". - Много ме боли, на никого не пожелавам да му се случи такова нещо. Това е най-гадното нещо, което ми се е случвало през живота. Половин човек съм след катастрофата, не мога да правя нещата, които винаги съм правил."

