Как Юли Тонкин стана милионер?

Мотивационният гуру Юли Тонкин предизвика много дискусии в „Черешката на тортата” миналата седмица, хвалейки се като типично парвеню с персоналния си фитнес и огромната си банкова сметка. Как обаче е натрупал парите, с които най-безсрамно се пъчи по телевизията? Милионерът всъщност е забогатял не с мотивационни лекции и бизнес консултации, а с покер, научи „Уикенд”.

Цели 10 години основното занимание на Юли Тонкин е било покерът. Именно по този начин той е натрупал първите си милиони. Освен това е купувал инвестиционни имоти – понякога с кредити – като е разчитал на инфлацията, за да ги продаде след време на по-висока цена. Това разкрива самият милионер в свое интервю пред Сашо Кадиев преди време. Той подробно разказва как е израснал, как е спечелил първите си сериозни суми, как е натрупал първите си милиони и по какъв начин е успявал за ограби съперниците си с покер, въпреки че много от тях са били по-добри играчи от него. Помагала му желязната стратегия и хитростта.

Детската мечта на Юли Тонкин била да стане милионер. Той твърди, че винаги е знаел, че един ден това ще се случи, макар да нямал яснота точно как. Израснал е в семейство на лекари, които били не само добри специалисти, но и предприемчиви хора, а освен това – ужасно пестеливи. Стигало се дотам, че баща му да прави тлъсти банкови влогове, оставяйки семейството без пари дори за храна. Специалисти по кожни и венерически болести, родителите му били първите, които открили частни лекарски практики в България, твърди синът. След време си отворили и собствена аптека. Но въпреки че печелели добре, държали твърда линия срещу излишното харчене. Не купували на сина си маркови, а обикновени дрехи, отказвали да го снабдят и с мечтаните от него маратонки, а му давали само евтини гуменки за игра на улицата и за часовете по физическо. „Когато се видях с пари, започнах да купувам маратонки като луд! По 10-15 чифта наведнъж, без да гледам какъв номер са! Ако не ми стават, ги подарявах на приятели. Бях страшен комплексар!”, спомня си днес Тонкин. (А днес нима не е – биха се запитали с основание читателите.)

Като тийнейджър той открива алкохола и марихуаната, които се превръщат в основна част от ежедневието му. „Исках да съм готин, а не бях. Запалих цигара трева и изведнъж всички започнаха да ме уважават”, обяснява милионерът. Когато идва моментът да кандидатства в университет, го приемат само на едно място – в Минно-геоложкия, където се записва единствено за да не влезе в казарма. В студентската си книжка обаче нарежда цели 12 двойки и го изключват. Следващата година се записва в Нов български университет, уж за да учи компютърни науки, но мотивацията му всъщност е, че според него там са най-хубавите момичета. Тонкин става първият студент, изключен от частното висше учебно заведение – толкова зле се справя със студентските си задължения. В един момент обаче започва да се чувства виновен пред родителите си, че прекарва дните си в пушене на трева, без да учи. Решава да докаже, че е мъж, и заминава на бригада в САЩ.

В Америка Тонкин има само едно желание – да спечели възможно най-голяма сума. Започва работа на няколко места, включително като хамалин заедно с местните цветнокожи. Плащат му по 7 долара на час, което по онова време в България е страхотна сума, а в САЩ е двойно по-малко в сравнение с надниците на местните. „Разцепих се да работя! Стигал съм до 110 часа на седмица! Бях спасител на басейн денем, а нощем – хамалин в 3 магазина. Спях, където дойде – в автобуса, в тоалетната... Научих, че пари се правят с много работа. Американците например подреждаха тоалетна хартия, а ние – безалкохолно, по 7 тона на вечер ни минаваха през ръцете. Мебели пренасях с чернокожите, които тежаха по 100-120 кг, а аз бях 80. 5500 долара спестих за 3 месеца и ги дадох на баща си. Той не ги искаше, но аз настоях с такъв тон, че ги прие. Когато му ги дадох, почувствах, че съм мъж”, спомня си Тонкин.

След тази бригада решава да залегне над уроците и отново да стане студент, но този път – сериозен. За 9 месеца „изяжда” учебниците по биология и химия. Приемат го в специалност „Фармация” на Медицинския университет в София. И наистина е примерен студент до 4-и курс, когато открива, че негов приятел играе покер онлайн.

Иво решава да разубеди играча и да го насочи към сериозно занимании. С тази цел си уговаря среща с него. Когато обаче приятелят му казва, че печели по 3000 долара на месец, младежът променя мнението си. По онова време неговата мечта е да взима 1000 лева месечно и да има служебни телефон и автомобил. Чувайки какви суми се разиграват в покера, решава, че също ще играе. Това става единствената му мисъл и цел. Успява да завърши образованието си, благодарение на помощ от колегите си, но приоритетът му вече е друг. „На 3-ия месец правех хубави пари, на 4-ия се преместих да живея при приятеля си. Нашите не знаеха, че по цяла нощ цъкам покер. Не ми дремеше, че е хазарт, за мен беше игра. Плащах на канадец, за да ме учи по Скайп как да играя по-добре. 220 долара на час, но ми вдигна нивото 10 пъти и започнах да изкарвам над 20 000 долара на месец. Не знам къде са отишли! Не помня да съм си купувал нещо скъпо”, твърди Тонкин.

По онова време той вече има сериозна приятелка, за която по-късно се жени. Това е жената, за която в „Черешката на тортата” каза, че била на почивка на екзотично място, но контролирала представянето му по Нова телевизия през телефона. В първите години в покера, макар да твърде, че не знае къде са отишли парите му, все пак успява да купи няколко апартамента. „Тогава струваха по около 50 хиляди лева – пари, които изкарвах за месец”, твърди милионерът. Каква била стратегията му в покера? Знаел, че има много по-добри от него, затова се включвал в играта в малките часове – около 4 часа пред нощта. По това време големите играчи, които започвали рано, вече били изморени, и било по-лесно да ги биеш. Освен това избирал за съперници хората с по-ниски резултати, които лесно „обирал”.

С времето започнал да обучава и други хора да играят. Така развил бизнес, свързан с покера, с който се занимавал цели 10 години. Фармацията била изоставена завинаги, а след цяло десетилетие в покера Тонкин решил да се пробва и като мотивационен лектор. Днес той не съветва хората да вървят по неговия път, защото 98% от тези, които играят покер, губят, а при тези, които се занимават с прост хазарт, процентът губещи е 100 – с хазарт няма как да спечелиш, категоричен е милионерът. „Като гледах как учениците ми губят и обясняват, че са направили „страшна простотия”, защото са се ядосали, разбрах, че проблемът е психиката. Имаше милионери, които седяха затворени вкъщи съвсем сами. И станах лайф коуч, без да знам какво е лайф коуч. Осъзнах, че съм станал добър не толкова защото съм добър технически, колкото защото съм емоционално стабилен”, обяснява Тонкин.

Макар че вече официално не се занимава с покер и твърди, че никога не е занимавал с чист хазарт, той продължава да е с хазартен характер. Около началото на пандемията например прави крайно рисковата крачка да заложи всичко, което притежава, и да изтегли огромни банкови кредити, за да купи инвестиционни имоти – апартаменти на зелено и парцели, на които се строи. Имал чувството, че цените им ще скочат. „Изтеглих милиони в кредити и се хвърлих с двата крака, без дори да имам нужда да го правя. Просто така го чувствах”, спомня си той. След време интуитивната му прогноза се оказва точна, но две години бил на ръба на фалита заради поетия риск. Чудел се откъде да намери пари за вноските по всичките си кредити. Непрекъснато търсел заеми от приятели, с които да погасява банковите заеми. „Не съм търсил 10 хиляди например, а половин милион, един милион, милион и половина! Ако не бяха приятелите, нямаше да се справя”, откровен е милионерът. Бил изненадан, че се намерили хора, които без много обяснения му давали 6-цифрени суми. За негово щастие, две години след рисковия ход започнал един по един да продава апартаментите си и наистина, както всички в страната ни знаят, цените на жилищата в този период започнаха да стават все по-високи, от което хора като него спечелиха много.

Така се стига до момента, в който Тонкин се появи в „Черешката на тортата”, за да покаже в каква къща живее, да се похвали в частния си фитнес, с ледената си вана и личната си сауна, и да обясни, че е правил мотивационни събития в зала 1 на НДК, но не успял да продаде всичките 3700 места в нея. Стигнал само до около 2000, а празните седалки скрили със завеси. Билетите не били много скъпи и не е станал милионер от парите на хората, които са ги купили. И наистина е така – зад милионите му стоят съвсем различни занимания.