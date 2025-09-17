Камериер блъсна Ламборгинито на БГ тузар на пъпа на Монако! Кой е собственикът?

Камериер блъсна суперскъпото „Ламборгини“ на български тузар на пъпа на Монако. Френски блогъри твърдят, че младият служител на хотела е бил уволнен скоропостижно заради издънката.

Видеото с инцидента качва за първи път потребител блогър с прякор Vak преди два дни. То е дълго 32 секунди, има и субтитри, за да може всички потребители да разберат какво се говори. „Камериер блъсна „Ламборгини“ на български милионер. Той е уволнен. Той току-що започнал да работи и получил ключовете от ламбото. Тръгва, но забравя да погледне надясно.

Богаташът открива огънатата броня и вдига скандал. Няколко часа по-късно камериерът е уволнен“, се казва във видеото.

Твърди се, че инцидента е станал пред хотел „Де Париж“ в Монако. Видеото е гледано близо половин милион пъти само за рекордни те два дни.

Отдолу валят коментари, в които се задава само един въпрос - кой е собственикът. Има всякакви предположения, но никой не знае името на реалния собственик и с какво се занимава. Има и няколко потребители, които твърдят, че това е зеленото Ламбо, което беше заснето да шпори с полицейска охрана по магистрала „Тракия“ у нас, но регистрационният номер не отговаря категорично на това возило. Проверка на „Телеграф“ показа, че Ламбо с този номер не е качвано по форумите в социалките за луксозни автомобили у нас.