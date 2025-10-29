Китодар и Геро твърдо зад Бачев: Децата ни нямат никакви проблеми в школата на минисъра

Навремето не е имало линч към театъра където е играел Парцалев, категоричен е Тодоров

Децата и да двамата нямат никакви проблеми с в школата на минисъра

Всичките 35 родители на деца от школата на Мариан Бачев и жена му Милена Видер - "Аркадия Фюжън Арт" се подписаха в писмо с подкрепа към преподавателите и цялостната дейност на школата, стана ясно вчера. Те не изразиха притеснения от случващото се със задържането на преподавателят им - актьора Росен Белов. В една от групите от септември е и детето на Китодар Тодоров, а втора година там учи и дъщерята на Герасим Георгиев - Геро - Йохана.

"Не виждам с какво едното има общо с другото. Нормално е да си продължи школата. То и в полицията може да има някой, който да наруши закона по някакъв начин, това не означава, че трябва да премахнем полицията. Ние с жена ми сме доволни от наученото в тази школа", каза пред "България Днес" актьорът Китодар Тодоров. Той има син Константин и дъщеря Матея, която го е наследила като артистичен талант.

"Трябва да разчитаме на съда, защото може навсякъде да има такъв проблем, както и в училище, това значи ли, че ще го затворим, само заради нещо, което се е случвало и е било осъдително", каза още Кито.

Според него е нормално поведението на част от родителите, които се плашат от случващото се, но и разбира останалите, които са доволни от всичко, което става в школата.

"Едно време как е било, великият Георги Парцалев също е бил хомосексуалист и то е ясно, кой знае тогава какво се е случвало, но не е имало такъв линч към театъра, в който е играл, нали?", пита Тодоров. Той дава и за пример и родители на момичета, които ги записват в школи за манекенки и модели, като там, според него, също не е много "спокойно място".

"Не бива да осъждаме всичко толкова припряно без да сме изслушали и другата страна. Разбирам, че очите на страха са големи, но трябва да има баланс и да не правим прибързани действия", казва още Китодар Тодоров.

Той счита, че театралната работилница осигурява безопасна, морална и подкрепяща среда за децата.

Друг популярен актьор, чиято дъщеря се занимава с актьорство в школата е Герасим Георгиев - Геро. 16-годишното му момиче Йохана иска да става актриса като татко си и усилено се подготвя затова.

Геро одобрява решението на единствената си наследница Йо, както я нарича, защото тя много харесвала професията му. "Хвърлих пъпа на дъщеря ми в италианско кино студио", казвал е актьорът, с надеждата да надмине неговите успехи.

Йоахана вече има сериозен приятел, който също е актьор и Геро е радостен, че двамата си пасват и взаимно се подкрепят.

Районият кмет ще прави проведка до край, гилдията отдавна била свалила доверието от министъра

Кметът на район "Изгрев" Делян Георгиев съобщи в публикация в нета, че проверката на дейността на театралната школа "Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт", намираща се в Народно читалище "Николай Хайтов - 1936", чиито преподавател - актьорът Росен Белов, беше забъркан в публичен скандал, "ще продължи до края". Позицията идва, след като министърът на културата Мариан Бачев публикува изявление във Фейсбук, че е научил от социалните мрежи, че кметът ще прави проверка за дейността на театралната работилница.

Геро с дъщеря си Йохана

"Очаквам публично да бъдат изнесени резултатите от проверката", написа той. Бачев подчерта, че в подкрепа на дейността на школата, родителите на децата, участващи в нея, са написали официално писмо до Делян Георгиев, както и до председателя и секретаря на читалището.

Кметът Делян Георгиев

"За мен няма значение, че министърът е собственик на юридическия субект, съпругата му - представляващ фондацията, майка му - член на управителния съвет, а някои негови роднини също участват в семейната инвестиция. За други държавни органи и евентуални конфликти на интереси, не гарантирам. Като български кмет няма да позволя нашата община да си "затвори очите" и да се "свие в черупката си" от действията и бездействията на който и да е министър или властимащ в страната. Моите съкварталци са ми гласували мажоритарно доверие, за да отстоявам интересите на "Изток", "Изгрев" и "Дианабад", да съблюдавам законите на Република България и да бъда гарант за тяхното спазване. Нищо и никой не може да ме принуди да не го правя и да не спазя обещанието си. Затова, проверки ще има както винаги досега, откакто аз съм кмет на район "Изгрев", пише още кметът.

"Интересно е как министърът, който "няма нищо общо" (в разрез с данните от Търговския регистър) с фондацията, обучавала около 40 деца от район "Изгрев" на актьорско майсторство, се чувства засегнат от моята публична изява, че поради натрупаното обществено напрежение заради бруталния скандал с един от работещите в нея - Росен Белов общината ще направи проверка на дейността й в читалището и правните основания за помещаването й там, нещо за което законодателят ми е вменил права пряко да отговарям. Не виждам какво лошо има в това, ако човек е сигурен, че всичко му е "по закон", посочва още кметът на района.

Той е категоричен, че администрацията си върши работата според нейните правомощия.

Георгиев отправя и апел към премиера да обърне внимание на казуса и да вземе необходимите мерки за разрешаването му.

В отговор на случващото се и Съюзът на артистите, начело с Христо Мутафчиев осъди проявите на насилие и посегателство върху човешкото достойнство и живот, ако се докаже, че "колегата актьор" е виновен, поради презумпцията за невинност. Те обаче уточниха, че доверието им към министерството на културата отдавна е свалено. "Това е принципна позиция и няма пряка връзка с личните взаимоотношения на министъра на културата, както и с връзката му с частната театрална и преподавателска дейност, които се коментират в последните 48 часа. Липсата на диалог, непрозрачните управленски решения в сектора, заклеймяването на експерти и представители на творческите гилдии и посочването на определени директори за "врагове" от страна на ръководството, са сериозен проблем, който рано или късно ще застане пред всички политически групи", се казва в писмото на съюза до медиите.