Коко Тайсъна прохожда за Коледа

Боксьорът Константин Семерджиев прохожда за празниците!

Спортната легенда продължава да се възстановява, след като преди 9 месеца бе помлян от автомобил на пешеходна пътека на кръстовището на столичната Сточна гара. Състоянието на Коко започва да се подобрява в последно време и той вече опитва да ходи без помощни средства. При катастрофата култовият боксьор от близкото минало едва не загуби живота си, но след серия от операции отново се върна при семейството си. Тайсъна дълго време се придвижва с патерици и изпитва силни болки, но показва огромна воля да се справи и с това изпитание. Бившият шампион прави упражнения вкъщи и ходи на физиотерапии, което, макар и бавно, подобрява състоянието му.

На 12 март автомобил на Народното събрание минава с бясна скорост на червен светофар и удря друга служебна кола, която помита Семерджиев. След инцидента боксьорът е откаран по спешност в ИСУЛ в тежко състояние, с 10 счупени ребра, надробен таз и увреждания в белия дроб. Днес той прекарва времето си предимно вкъщи, като прави единствено малки разходки. Въпреки това продължава да вярва, че ще се върне към нормалния си начин на живот.

Със случая на Тайсъна се занимава Софийската прокуратура, като през последните месеци се изготвят автотехнически експертизи на колите, участвали в жестокия инцидент. Самият боксьор е завел дело срещу шофьорите на двата автомобила по настояване на съпругата си.

Коко и семейството му обвиняват за катастрофата Красимир Тодоров, който е шофирал кола на Народното събрание, преминаваща неправомерно на кръстовището с пуснати светлини със специален режим. Другият участник е Мартин Николов със служебния си автомобил, собственост на фирма "Успехът", разкрива съпругата му Светла.

"Трудно е да се възстановиш след такъв удар - казва Коко пред "България Днес". - Много ме боли, на никого не пожелавам да му се случи такова нещо. Това е най-гадното нещо, което ми се е случвало през живота. Половин човек съм след катастрофата, не мога да правя нещата, които винаги съм правил."