Кроше или побой? Лео Бианки разкри кой го е "разкрасил"

„Посиниха ми окото по време на мач“, призна „България Днес“ Лео Бианки.

Така най-известният италианец у нас сложи точка на слуховете, че е отнесъл кроше и побой.. „Наясно съм, че много хора са си помислили първо това, когато са видели снимката ми в социалните мрежи. Аз се бъзикам, че жена ми ме бие“, смее се ресторантьорът. За щастие в "тиражираните“ догадки за силов сблъсък няма и грам истина.

„Играехме мач в Драгалевци. Там ритаме от 11 години, всеки понеделник от 19 до 20 часа. И един от играчите на другия отбор, без да иска, ме ръгна с лакът в окото“, описа инцидента ВИП готвачът.

Шеф Бианки каза още, че сигурно и клиентите на неговите пицарии са озадачени от насиненото му око. „И на тази възраст често се връщам вкъщи след мач с различни контузии, но сега беше по-нестандартно, защото ми нараниха лицето“.

„Надявам се обаче скоро окото ми да си смени цвета. От почти черно да стане зелено, после жълто и да си върне нормалния цвят“, сподели Лео.

Хай кулинарят твърди, че не е потърсил медицинска помощ, нито е влязъл в конфликт с футболиста от противниковия тим, защото бил абсолютно убеден, че не го е направил умишлено.

„Той ми е приятел от години, а и ми се извини“, довери факирът в кухнята.

Бианки разказа, че тимът, с който гони топката всяка седмица, е сформиран по негова идея и носи логото „Отбор на сърцето“. „За мен е прекалено помпозно да го наричаме „отбор на звездите“. Ние събираме известни личности да играят футбол за различни благотворителни каузи“, поясни ресторантьорът, но в деня на контузията му ритали за тренировка.