Бомбастичната визия на Мария за новата ѝ песен взриви феновете! Хитът удря през януари

Мария засне видеото към новата си песен „Бомба“ навръх Коледа. Парчето е по музика на Кости Йонита и още преди официалната си премиера предизвика сериозен интерес сред феновете на звездата.

Секси визията и формата, в която се появява певицата, буквално взривиха социалните мрежи, а прогнозите са, че „Бомба“ ще се превърне в поредния голям хит в кариерата ѝ.

Неслучайно Мария от години е сред най-сексапилните и разпознаваеми лица в родния попфолк, носителка на редица отличия и една от най-високо платените изпълнителки в жанра.

Тази година певицата е отказала всички ангажименти за Нова година, за да прекара празниците с най-близките си хора, далеч от сцената и прожекторите.

Официалната премиера на „Бомба“ се очаква през януари, като песента ще излезе специално за рождения ден на Мария.