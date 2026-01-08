Лилия Маравиля скочи на надутите джуки: Момичета, не се обезобразявайте!

„Надявам се порочната мода на обезобразяването на млади жени с уголемяването на устни час по-скоро да отмине“

За това призова пред „България Днес“ актрисата Лилия Маравиля. „Грехота е, че има хубави момичета, които са надули джуките си и не приличат на нищо. Естествената красота е най-големият Божи дар, особено пък през младостта. Много бих искала тази тенденция да отшуми, но колкото и да се надявам аз, то все пак си е въпрос на възпитание, на семеен модел и на ценности. Как да ви кажа, аз искрено се надявам по-младото поколение да осъзнае, че това шаблонно обезобразяване загрозява“, на един дъх с откровено възмущение изрича тя.

Актрисата, която след броени дни ще навърши 57 години, но въпреки възрастта си събира и до днес похотливите погледи на мъжете, е твърдо убедена, че: „Днес повечето млади жени не залагат на външния си вид само, но има и такива, които, като си надуят устата и си направят вафлите в косата, са просто възмутителни!“, отсича Лилия Маравиля, която е майка и на изумително красивата млада актриса на Народния театър Паола Маравиля. „Дъщеря ми, въпреки че е част от това поколение, но покрай нея аз виждам други деца, които нямат корекции, които по-скоро залагат на личностните си качества и върху тях градят своя свят, своите ценности, та дори и самочувствието си“, подробна е Лилия Маравиля и обяснява, че компанията на Паола се състои от различни деца, които успяват да се намерят и да се групират по интереси. „И много им се радвам, защото са много умни, много автентични, много забавни и целеустремени деца, които искат да градят някакво стойностно бъдеще. И мен това като родител ме кара да се гордея“, допълва още Лилия Маравиля.

Тя е убедена, че няма грозни жени, и казва: „Как да ви кажа за грозните жени... Не приемам това твърдение. Брат ми ме е учил, че няма грозни жени, а има такива, които не умеят да се направят хубави и не носят в себе си женствеността“ .

Актрисата, която от години има успешен брак с италианския банкер Лука Маравиля, допълва още: „На тези години, на които вече съм, съм сигурна, че когато си красив отвътре, някак си излъчваш нещо красиво навън и то се усеща от околните. По принцип, колкото и да е клиширано, че красотата ще спаси света, аз наистина вярвам в това верую и съм естет и страшно много обичам красотата, като тук не говоря само за някаква физическа красота, а за всичко, което е красиво, а красивото отношение ми е особено важно и ценно.