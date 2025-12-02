Лора Караджова роди трето дете! И него не кръсти на баща си (Вижте защо) https://hotarena.net/laifstail/lora-karadzhova-rodi-treto-dete-i-nego-ne-krasti-na-bashta-si-vizhte-zashto HotArena.net

Певицата Лора Караджова посрещна на бял свят третото си дете – чаровно момченце, което носи името Никола. Малкият се появи само дни преди Никулден, а навремето точно тази близост до празника е наклонила везните при избора на името, издават близки до семейството.

Щастливата майка лично разкри новината в социалните мрежи, като публикува първи кадър от болницата и типично в нейния стил се пошегува:

„Бебе номер три! Добре дошъл, мъничък Никола – мама скоро ще те разхожда из моловете, но засега яж много и не реви чак толкова!“

С Никола семейството на Лора става още по-пъстро – певицата вече отглежда дъщеря Алиса от връзката си с Валентин Славов и син Матео, кръстен в чест на баща си Марсел Рохас и майката на Лора – Марияна Караджова, пише Intrigi.bg.

И тук идва любопитният момент:

въпреки трите раждания и всички поводи да продължи името Караджов, Лора така и не назова нито едно от децата си на своя баща – легендата на „Сигнал“ Йордан Караджов.

А и брат ѝ Даниел не запълва тази празнина – той също има дете, дъщеря на име Ния, която, подобно на племенниците си, не носи дядовото име.

Така големият рок глас остава с вече четири внука, нито един от които не е негов тъмен или светъл едноименник.

Въпреки това в мрежата заваляха поздравления за Лора – фенове, приятели и колеги отбелязаха появата на Никола като още един светъл момент в семейството и кариерата ѝ.