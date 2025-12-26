Легендарният футболист Красимир Балъков отвори свой музей-ресторант в София. Заведението носи името му - „Каса Бала” (тоест „Къщата на Бала”). Изложбената част в ресторанта разказва за бляскавата кариера на Балъков, като част от златното поколение на българския футбол, завоювало бронзови медали от Световното първенство в САЩ , през 1994 г.

Както си му е реда, теренът, приютил кулинарното бижу изобщо не е случаен. Със сигурност баровският хотел с водопад „Хаяши”, който съпругата на премиера в оставка Росен Желязков вдигна, е подходящ дом за трофеите на футболната легенда. В ресторанта са изложени фланелки, снимки и медали от бляскавата кариера на Красимир Балъков. Сред специалните артикули е и копие на „Златната топка”, подарък от носителя й Христо Стоичков.

Цените в ресторант „Каса Бала” са напълно достъпни, така че всеки почитател на легендата ще може да разгледа уникалната колекция на легендарния халф. С малки изключения като телешки томахоук стек за 279,90 лв. Иначе гръцката салата струва 15,90, свинските гърди са 28,90, филе от сьомга - 39,90, порция заешко - 25,90, а тирамисуто е 13,90 лв.

Посетители със сигурност няма да липсват. Още от откриването си преди няколко месеца хотел „Хаяши” е пълен с гости, които искат да се докарат на премиера Росен Желязков. Както „Уикенд" първи писа още в началото на годината, за строителството на сградата, на чиято фасада има впечатляваща стена водопад, съпругата на Желязков се изръси с над 9 млн. лева. Дано върволицата от посетители се запази и след оставката на Росен Желязков, иначе избиването на парите за наливане на бетон и баровско обзавеждане няма да е никак лесно.