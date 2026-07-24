Лятно турбо почистване: Бабинова си изхвърли половината покъщнина

А ктрисата Весела Бабинова реши да прочисти душата и дома си, като обяви „лятно турбо почистване“.

Самата тя разкри, че занятието ѝ отнело около три дни, но все пак е щастлива, тъй като дъщеря ѝ Йоана и майка ѝ са оказали голяма помощ.

Дупка

„Споделих на Йоана, че се налага да направим лятно турбо почистване“, каза актрисата Весела Бабинова, показвайки кадър, в който малката ѝ дъщеричка изглежда повече от отчаяна. „И за мен важи, че започна ли да изхвърлям и да се освобождавам от ненужни вещи, сякаш душата ми полита и започвам всичко начисто. Така и така навлизам в Сатурнова дупка, реших, че поне това ще направя за себе си“, разкрива още сценичната Екатерина Велика. Актрисата също сподели снимки и видеа от жилището ѝ, докато тече трескавото почистване, и действително изглежда, все едно някой е хвърлил бомба вътре. В коментарите феновете все пак ѝ се възхищаваха, споделяйки свои подобни истории и колко свободни се чувствали след извършеното: „Аз лично като правя такова разчистване, след това чувствам, че ми е леко на душата. Супер зареждащо е. Хубаво е човек да се отърве от ненужното, та понякога дори това да са хора от обкръжението му“.

Дрехи

„Защото, както се казва в едно разкошно стихотворение от Яна Младенова: „Другото са просто вещи.“ Просто вещи. Вещи. Все по-често си го повтарям и все повече нямам нужда от тях. По-леко ми е. Особено когато майка ти и дъщеря ти са ти ударили по едно рамо“, добави още Весела, като дори показа как майка ѝ се е покатерила на кухненския плот, за да почисти. Бабинова сподели, че цялото занятие им отнело около три дни, като след това отишли до близък мол, за да се поглезят. „Раздадох дрехи на приятелки, други сложихме в контейнерите за рециклиране, а за финал дарихме книги на Читалище „Иван Вазов 2014“. Най-накрая успях да тръгна на турне“, разказа още актрисата, като остават още две дати за „Поетите и Жената“ – на 7 септември във Варна и на 9 септември в Бургас.