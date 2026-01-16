Любо Пенев се връща в България с частния самолет на олигарх

Любослав Пенев ще бъде прехвърлен скоро в София, където да продължи лечението му, съобщиха близки до футболиста. Легендата на ЦСКА и българския футбол вече трети месец е в германска клиника в Дрезден заради злокачествен тумор на бъбрека. Любо беше подложен на масирана имунотерапия, която засега протича добре, а самият той понася стабилно.

Отскоро софийска клиника е започнала да прилага същото лечение, на което Пенев е подложен в известния немски град. Поради тази причина се очаква Любо да продължи лечението си на родна територия, което ще е по-добре както за самия треньор, така и за семейството му и най-вече за неговата съпруга, която е неотлъчно до него в Дрезден вече месеци наред.

Любо ще бъде върнат до дни у нас с частен самолет, тъй като е абсурд да лети с редовните авиолинии. Нямало как и да бъде докаран с правителствения "Фалкон", тъй като той не е пригоден за тази ситуация. Медицинските хеликоптери също не са удобни за толкова дълът път. За това близките на 59-годишната легенда са потърсили съдействие от ръководството на ЦСКА за съдействие.

Според източник на Lupa.bg известен български олигарх веднага е изразил готовност да съдейства и е предложил незабавно да предостави частния си самолет, за да докарат футболиста в София. Това ще се случи най-вероятно до дни, след което лечението на Любо ще продължи в българска болница. На този етап Пенев е стабилизиран, а имунотерапията му се отразява добре. При приемането си в клиниката футболиста се бе стопил с 35 килограма, но вече е възстановил част от теглото си.