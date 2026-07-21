Любов зад кулисите на Формула 2: Крисия и Никола Цолов се целуват по правилата

Една от най-коментираните и симпатични млади двойки у нас – певицата Крисия и българската звезда във Формула 2 Никола Цолов, за пореден път доказаха, че голямата любов изисква и голяма дисциплина. По време на напрегнатия състезателен уикенд в Белгия, двамата демонстрираха пълна зрялост в името на спортния успех, но веднага след това му отпуснаха края с много емоции.

Крисия, която извоюва второ място на детската „Евровизия“ преди години, споделя строго правило със своя любим – тя не се вижда с него преди финала на състезанията, за да не разсейва пилота и той да остане максимално концентриран на пистата. Певицата прекара всичките три дни край легендарната писта „Спа-Франкоршан“ в компанията на майката и сестрата на Никола. Тя беше забелязана и в бокса на отбора, но през цялото време внимаваше по никакъв начин да не отвлича вниманието на лидера, за когото всяка секунда е от изключително значение в генералното класиране.

Истинският романтичен момент настъпи чак след финала на надпреварата. Свидетели разказват, че влюбените са се прегърнали и целували горещо едва след като българският лъв завоюва престижното трето място на подиума. Радостта им беше напълно заслужена, особено след като Никола се размина на косъм от дисквалификация заради нарушение, направено от неговия съотборник Леон, и успя да запази спечелените точки.

Връзката им вече не е тайна за никого, а самата Крисия не крие колко е влюбена. Наскоро в телевизионното предаване „Кой да знае“, водещият Сашо Кадиев я провокира с въпроса „Кога ще бъде сватбата?“. С широка усмивка певицата побърза да похвали Никола, описвайки го като „много интелигентен“, а на шегата за брак отвърна закачливо: „Ще те поканя на сватбата“.

Двамата все по-често демонстрират близост и вече блестят заедно по официални събития на червения килим, доказвайки, че са перфектният тандем както в живота, така и край бързите писти.