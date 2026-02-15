Любовен ад! Ревност прати половинката на Криско на терапия

Цветелина Петрова – жената до един от най-успешните ни рап изпълнители Криско, рядко говори за себе си, но когато го прави, думите ѝ са откровени. Зад усмивката на чаровната брюнетка се крие дълъг път на осъзнаване, работа със себе си и болезнени уроци, които са я превърнали в жената и майката, която е днес.

Цвети признава, че в началото на връзката си с Криско била болезнено ревнива. Следяла го, проверявала го, живеела с постоянния страх, че може да го загуби. „Беше обсебващо и токсично поведение!”, казва тя. Осъзнаването обаче не дошло веднага. Петрова взела трудното, но спасително решение да започне работа с психолог, за да стигне до корена на проблемите си и да преработи дълбоки лични травми. Оказало се, че причината за нейната несигурност и ревност се крие още в детството. Чаровната брюнетка е израснала с баща, който никога не й казвал, че е красива, даже напротив – често отправял забележки към външния й вид. Така в нея се зародили комплекси и усещане, че не е достатъчна, че трябва постоянно да доказва стойността си. С времето, терапията и личната работа, Цвети успява да отработи тази болка.

Петрова е дете на разведени родители и това също оформя мирогледа ѝ за семейството. Точно затова с Криско имат желязно правило – никога да не си повишават тон пред децата. „Каквото и да се случва между нас, го изговаряме насаме”, казва бившата стюардеса. Ако има напрежение или спор, двамата изчакват, остават сами и решават проблема с комуникация, но никога пред малките. За Цвети това е въпрос на принцип и отговорност – децата не бива да носят чужди конфликти на плещите си.

Най-голямото изпитание в живота на двойката обаче идва с раждането на сина им Дани. Момченцето е със синдром на Даун – диагноза, която преобръща света им. Първите три години по думите на Петрова били „адски трудни”. Шокът, страхът, вината, въпросите без отговор – всичко се стоварило върху нея наведнъж. Отново помощта на психолог се оказала спасителен пояс. Терапиите ѝ помогнали да приеме реалността, да не се самообвинява и да разбере, че различното не означава по-малко ценно.

С днешна дата Цветелина говори по тази тема по-спокойно. Тя не крие, че не ѝ е лесно и че всеки ден е предизвикателство. „Ако с дъщеря ми Амая трябва да повторя нещо 10 пъти, с Дани го повтарям 100 пъти”, признава Петрова. Въпреки трудностите тя вярва, че синът им ги е избрал за родители, за да ги направи по-силни, по-смирени, за да могат чрез личния си пример да помогнат и на други семейства, изправени пред същата съдба.

Любовната история на Цвети и Криско също звучи като сценарий на филм. Двамата се запознават на снимките на негов видеоклип. Тогава Петрова се изявява като танцьорка в балет – страст, която има още от малка. Танците са нейният начин да изразява себе си, да се чувства свободна и уверена, но вече не се занимава професионално. По онова време работи още като стюардеса, успешно съвместявайки двете професии. Дори има сериозни планове да се установи в Дубай, където вижда възможност за развитие и нов живот. Любовта обаче се оказва по-силна. Криско я убеждава да не заминава, за да бъдат заедно. Самата Цвети също бързо разбира, че Дубай не е нейното място. „Едно е да отидеш на екскурзия, съвсем друго е да живееш там”, казва тя.

Днес Петрова твърди, че най-голямото ѝ желание е да се отдаде на семейството и на двете си деца. Няма намерение да се връща към професията на стюардеса. От около година развива профилите си в социалните мрежи и работи като инфлуенсър, споделяйки тайните си за красота и по-рядко лични моменти. Преди да срещне Цвети, Криско имаше бурна връзка с плеймейтката Ася Капчикова, която днес също е майка на три деца. Отношенията между рапъра и бившата му не са добри, като причината са многобройните ѝ изневери в миналото. Талев предпочита да не се връща към този период от живота си и да не коментира темата. Днес той и Цветелина изглеждат като семейство, минало през огън и вода, но излязло по-силно. Те са категорични, че всеки ден се учат един от друг.