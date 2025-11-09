Малък Тошко разделил богатството си преди да се гръмне

Тодор Славков е разпределил цялото си наследство малко преди смъртта си, научи „Уикенд”. Разумна постъпка за човек, решил да сложи сам край на живота си, макар и само на 54 години. Това категорично доказва версията, че той се е самоубил, а не е бил ликвидиран, както усилено се говореше след кървавия инцидент.

Основна част от богатството на Малък Тошко получава 19-годишната му дъщеря Катерина. Славков не забравя и майката на Катя, бившата манекенка Силвия, която сама отглежда правнучката на комунистическият диктатор Тодор Живков. Като виден плейбой, на него все не му остава време да полага кой знае какви грижи за възпитанието на наследничката си. Да, дава пари за издръжка, но появите му в живота на девойката са епизодични, твърдят запознати. Поне накрая се е погрижил на младото момиче да не му липсва нищо. Буквално.

Месеци преди да се гръмне, Тодор Славков дарява на Катя апартамент с гараж в един от най-баровските затворени комплекси в София. Източниците ни твърдят, че това е жилището, в което самия Славков живее. Вероятно за това в документите за прехвърлянето той си запазва правото на ползване. Не за дълго, както се оказа.

Но това не е всичко. По сметките на девойката постъпват и няколко милиона лева, който татко й прибира при разпродажбата на други свои имоти. Основната част са от баровската къща на улица „Хан Омуртаг”, която Тодор наследява от своя баща Иван Славков - Батето. Бижуто, в което угасна легендарния бохем, е точно на оградата на Военна академия. Твърди се, че къщата е продадена за над 3 млн. евро. Купувач е нотариус Иван Дахтеров, издал нотариалния акт, според който църквата „Свети Николай Чудотворец” в София (т.нар. Руска църква) е собственост на руското посолство. На щедрия към Кремъл нотариус му трябват няколко години, за да се разплати с Малък Тошко.

Като единствен законен наследник, Катерина наследява от баща си и собствеността в оръжейния завод „Български Бергман”. Проверка на „Уикенд” показа, че 19-годишната Катя все още не предявила претенции за акциите, но едва ли ще изпусне да лапне златната кокошка, която ще й носи милиони левове печалби всяка година. Търговищкото предприятие е приватизирано от Тодор Славков след скандална процедура за жълти стотинки. Преди 10 ноември там се е произвеждала т.нар. специална продукция - оръжия и други артикули за военната промишленост. Според експерти малко преди смяната на режима предприятието е било оборудвано със свръхмодерни машини, купени от държавата за десетки милиони левове. С тях предприятието е единственото на Балканите, което може да произвежда гетинаксови тръби. След 10 ноември съдбата му е незавидна. Заводът стига почти до фалит и е обявен за приватизация. Заради процедурни недомислия, няколкото проведени търга се провалят. В крайна сметка заводът е купен от фирмата на Тодор Славков за едва 250 000 лева. Сума, която му се е върнала стократно от печалбите на завода.

Източниците ни твърдят, че преди да се самоубие, Малък Тошко се е разпоредил и с тайните си банкови сметки в ЮАР. Милионите, скътани там, са разпределени поравно между дъщеря му Катерина и нейната майка Силвия, вдовица на страховития подземен бос Поли Пантев. Тодор и Силвия никога не са сключвали брак, което не й дава право да претендира за дял от наследството.

След смъртта на Поли Пантев Силвия и Малък Тошко стават двойка, а Славков признава, че хубавицата е любовта на живота му. От връзката им се ражда дъщеря. Кръщават я Катерина, на майката на Иван Славков - Батето. Близо петилетка Малък Тошко се опитва да бъде примерен баща, но накрая не издържа и връзката се разпада. Двамата запазват приятелските си чувства, което личи и от решението на Славков да й дари част от милионите си скрити в ЮАР.

Малко известен факт е, че покрай пиянските си запои Малък Тошко намира време да движи и консултантски бизнес в Южна Африка. Ако така може да се нарече съдействието на български мафиоти да изперат парите си там. Сред клиентите на Тодор Славков са няколко известни трафиканти на дрога, включително и разстреляния през 2023 г. висаджия Красимир Каменов – Къро. Твърди се, че именно Тодор Славков е посъветвал Къро да заживее в ЮАР, уж за да е по-далече от враговете си в България. Преместването на Каменов в африканската държава става, след като натам са насочени и натрупаните от него десетки милиони от наркотрафик. Легализирането им става с помощта на предварително регистрирани от Малък Тошко офшорки. Приживе Тодор Славков, след като изпие по няколко големи уискита, се хвалел, че с изпраните пари на Къро са купени няколко завода в ЮАР, чиято дейност той надзиравал срещу процент от печалбите.