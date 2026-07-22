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Мария показа горещо тяло от о-в Бора Бора

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Каролина Церовска
1624
Мария показа горещо тяло от о-в Бора Бора

Каролина Церовска
1624

Мария отново прикова вниманието на последователите си, след като публикува серия от впечатляващи кадри от екзотичния остров Бора Бора. Изпълнителката сподели моменти от почивката си сред кристално сините лагуни, белите плажове и тропическата природа, демонстрирайки отлична форма.

На една от снимките тя позира с елегантна червена рокля по алеите на луксозния курорт, а на други кадри се наслаждава на слънцето и морските гледки. Феновете ѝ не пропуснаха да отбележат, че изглежда по-сияйна и в отлична кондиция.

Публикациите бързо събраха хиляди харесвания и множество коментари, като почитателите я засипаха с комплименти за визията и стила ѝ. Някои определиха кадрите като едни от най-впечатляващите, които Мария е споделяла през последните месеци.

Певицата не издава колко дълго ще остане на райския остров, но от снимките личи, че се наслаждава максимално на спокойствието, лукса и невероятните гледки, които Бора Бора предлага.

Поредната ѝ екзотична ваканция за пореден път предизвика интерес в социалните мрежи и показа, че Мария умее да съчетава почивката с впечатляващо присъствие пред камерата.

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4 Коментара

Бивш от МВР76

преди 1 час

Може да съм Гнусна и Чистокръвна Мангалка надеждо дойчева с Грозен и Увиснал Нос(типично циганска черта), но съм със самочувствието на Красивата и Известна Българка Никол Станкулова. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Пукни Мангалко.

преди 1 час

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Пукни Мангалко.

преди 1 час

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Бивш от МВР76

преди 1 час

Къде е "габи".

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