Мария показа горещо тяло от о-в Бора Бора

Мария отново прикова вниманието на последователите си, след като публикува серия от впечатляващи кадри от екзотичния остров Бора Бора. Изпълнителката сподели моменти от почивката си сред кристално сините лагуни, белите плажове и тропическата природа, демонстрирайки отлична форма.

На една от снимките тя позира с елегантна червена рокля по алеите на луксозния курорт, а на други кадри се наслаждава на слънцето и морските гледки. Феновете ѝ не пропуснаха да отбележат, че изглежда по-сияйна и в отлична кондиция.

Публикациите бързо събраха хиляди харесвания и множество коментари, като почитателите я засипаха с комплименти за визията и стила ѝ. Някои определиха кадрите като едни от най-впечатляващите, които Мария е споделяла през последните месеци.

Певицата не издава колко дълго ще остане на райския остров, но от снимките личи, че се наслаждава максимално на спокойствието, лукса и невероятните гледки, които Бора Бора предлага.

Поредната ѝ екзотична ваканция за пореден път предизвика интерес в социалните мрежи и показа, че Мария умее да съчетава почивката с впечатляващо присъствие пред камерата.