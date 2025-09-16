Мария засне първия си дует с най-голямата румънска звезда Цанка Ураган (КАДРИ)

Един от най-високоплатените и най-търсен изпълнител - Цанка Ураган, пристигна снощи късно в столицата, за да заснеме дуета си с най-сексапилната дама във фолка - Мария, видя HotArena.

Видеото е заснето в най-актуалния клуб в България - The one!

Разполагаме и с първи кадри от проекта, където виждаме фурията по-секси от всякога! Облечена в изключително оскъден сценичен тоалет, изпълнителката демонстрира безупречна форма благодарение на желязната си дисциплина.

Мария, която рядко се появява на участия, е също сред най-високо заплатените артисти на родната сцена! По последни данни заралийката взима по 15к лева за участия!