Мартин Елвиса разкри защо е отказал да прави стриптийз в "Ергенът"

Мартин Елвиса призна, че по време на своя сезон в "Ергенът" е отказал да изпълни една от задачите в предаването, която е била да направи стриптийз.

В коментарното студио на романтичното риалити в "Преди обед" той и гостите му разговаряше за танца, който направи Кристиян в последния епизод и обясни, че не е искал да прави стриптийз пред камерите, защото смята подобно поведение за неподходящо.

„В моя сезон отказах да правя стриптийз, защото това за мен е недопустимо. Аз, който съм на 40 години как ще правя такива неща и ще ме гледат родителите ми по телевизора, както и децата ми?", каза Елвиса.