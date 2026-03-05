Бременна ли е Мариана Векилска? (Снимки)

Нова вълна от слухове заля светските среди, след като Мариана Векилска се появи на официално събитие, за да приеме награда от името на БНТ. Водещата ма предаване то „България в 60 минути“ беше облечена в елегантен костюм в тъмен неутрален тон, с безупречна линия и премерено излъчваме. Именно стилният й тоалет обаче отприщи спекулациите. Част от присъстващите коментираха, че дрехата деликатно подчертава леко коремче, което не остана незабелязано от най-наблюдателните гости.

„Да не би да има нова новина?“ шушукаха в кулоарите. В социалните мрежи фенове на Векилска бързаха да изразят радостта си от възможността любимата им телевизионна водеща да очаква още едно дете. „Изглежда позакръглена, може да е бременна“, пишат нейни почитатели. Други признават, че се чудят дали да й честитят, но се въздържат, докато няма официално потвърждение. „Ще се радвам много за нея, но нека тя сама каже“, коментират нейни последователи.

Към момента Мариана Векилска не е правила изявление по темата, факт е, че тя винаги е пазила личния си живот далеч от излишен шум и предпочита да говори чрез работата си.

Векилска има един син — Момчил, от брака си с радиоводещия Симеон Колев. Двамата бяха семейство 12 одини, преди да сложат край на отношенията си през 2019 г. Раздялата се оказа тежка, особено за Колев, който открито сподели за трудния период след развода. Той призна, че е преживял сериозен емоционален срив и е посещавал психолог заради паник атаки, отключени от раздялата. „Щастлив съм, че животът ми протегна ръка и че съдбата ми удари този шамар, за да ме отведе при момичето, което е за мен“, сподели той в интервю.

Три години по-късно радиоводещият вече е намерил нова любов и стабилност. Днес отношенията между него и Векилска са спокойни. Двамата поддържат добър контакт в името на сина си и демонстрират зрял подход към общото си родителство.

Синът на журналистката Момчил завърши образованието си в елитен университет в Испания, след което се прибра в София. В момента той се занимава активно с фотография — страст, която развива все по-проесионално.

Векилска има и голяма дъщеря Габриела от връзката й с бившия национал по футбол Георги Донков.

Мариана загатна през 2024 г., че има нов мъж в живота си, като сподели в социалните си мрежи своя снимка, на която държи мъжка ръка. Според малкото хора, които са ги засичали заедно, любимият на водещата не е известен, в отлична спортна форма е и е по-млад от нея.

,Дали наистина предстои ново попълнение в живота на Мариана Векилска, или става дума за прибързани догадки заради специфичната кройка на тоалета й? Засега отговор няма и дали има повод за честитки, предстои да разберем.