Дъщерята на Боби Михайлов се прибра в България

Елинор Михайлова отново е в България. Това разкри майка й -трикратната световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова, която показа кадър с дъщеря си преди броени дни. Под публикацията заваляха десетки коментари, а вниманието бързо се насочи към порасналото момиче на футболната легенда Борислав Михайлов.

26-годишната Елинор е завършила престижния Североизточен университет в Бостън, където следва политически науки и международни отношения. Тя замина за САЩ още 20-годишна, за да продължи образованието си отвъд Океана. Учебното заведение е сред най-реномираните в региона, а родителите й не крият гордостта си от академичните й успехи. В момента младата дама все още живее в Щатите, но често се прибира у нас и поддържа ежедневна връзка с майка си чрез видеоразговори.

Феновете не пропуснаха да отбележат колко красива е станала Елинор. Част от тях твърдят, че прилича изцяло на майка си, докато почитатели на вратаря смятат, че носи чертите на бааща си.

Безспорно е, че младата жена впечатлява с визия и присъствие. Близки до семейството разкриват, че тя е изключително земна и избягва светския шум.

Завръщането на Елинор в Е България идва в тежък момент за семейството. В края на 2025 г. Борислав Михайлов получи инсулт и беше хоспитализиран. Според последните сведения футболната легенда е в медикаментозна кома. Близките му не дават официални изявления, но е ясно, че семейството преживява много тежък период. Елинор има опит с живота в чужбина още от тийнейджърските си години. Едва на 14 заминава да учи в Барселона, където прекарва няколко години. Обича да пътува I и често посещава различни страни.

Отказва се от художествената гимнастика, защото не иска да бъде сравнявана с майка си. От малка е смятана за голяма тенис надежда, участва в държавни шампионати и получава сериозна подкрепа от спортното си семейство. В тийнейджърските си години обаче решава, че няма да гради професионална кариера в спорта, и се отказва от тренировките.

Елинор поддържа много топла връзка и със своя по-голям брат Ники Михайлов, с когото са от различни майки. Като деца прекарват летата заедно на морето, а тя често му гостува в Холандия, когато той пазеше за „Твенте“ и стана шампион. И до днес Ники е изключително грижовен към сестра си и държи да бъде информиран за хората в обкръжението й. Според близки той винаги е бил предпазлив, особено що се отнася до мъжете около нея. Боби Михайлов има и дъщеря Бисера от предишния си брак.

Към момента Елинор няма официално обявена връзка. Според хора от обкръжението й тя се наслаждава на младостта си и не бърза да се обвързва. Преди време сподели, че мечтае да срещне любов като на родителите си.

Мария Петрова не крие, че дъщеря й е нейна най-голяма гордост. Именно когато забременява с Елинор, гимнастичката е на върха на кариерата си и взема трудното решение да се откаже от активния спорт. „Бях дете, преди да родя. Сега вече съм голяма“, призна тя в интервю по-късно.

Присъствието на Елинор у нас в този момент показва колко силна остава връзката й с родината и близките й. Макар животът й да е свързан с Щатите, плановете й са един ден да се завърне в България и да направи кариера тук. Засега тя предпочита да стои далеч от прожекторите и да бъде опора на семейството си в най-важните моменти.