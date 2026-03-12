Синът на Натали Трифонова влезе в прогнозата! Малкият Чой вече изкарва пари (СНИМКИ+ВИДЕО) https://hotarena.net/laifstail/sinat-na-natali-trifonova-vleze-v-prognozata-malkiyat-choy-veche-izkarva-pari-snimkivideo HotArena.net

Синът на Натали Трифонова и Мартин Чой влезе в прогнозата за времето. Малкият Арън, чието лице родителите криеха 5 месеца, вече е истински инфлуенсър и изкарва пари, пише Intrigi.bg.

Синоптичката участва заедно с бебето в реклама на памперси – първата от многото бъдещи кампании, в които предстои да го виждаме.

„Днес прогнозата е с висока вероятност за усмивки“, казва Натали в рекламното видео, в което малкият Чой позира, доволен в удобния памперс.

Досега Трифонова и близките й всячески се опитваха да предпазят детето от „зли очи“ и на всички снимки лицето му беше скрито.

Явно обаче синоптичката е получила неустоима оферта за сътрудничество и така малкият Арън се превърна в тв звезда.

А майката на Натали – щастливата баба Ванина Трифонова, се похвали и с първата фотосесия на бебето, където в близък план виждаме колко много прилича на татко си Мартин Чой.

Самият мотошампион продължава да се въздържа от споделянето на кадри и информация за сина си и неговата майка.