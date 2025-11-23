Майката и братът на Андреа отиват на съд за неплатени сметки

Чалга иконата Андреа, която орева света, че не може да си намери приятел, на когото да роди деца, напоследък е застигната и от други семейни неволи. Оказва се, че най-близките й роднини имат проблеми с властите заради неплатени задължения.

Братът на чалгаджийката Йордан Андреев вече е осъден от Столична община, след като няколко години подред забравя да плаща данък сгради и такса смет за имотите си. Сумата е дребна, едва 3563 лв. По-малко от половината пари, които каката на Йордан взема за едно участие по кръчмите. Отделно, че двамата имат и няколко общи фирми, които им носят нелоши печалби. Да, ама братчето на чалга певачката явно не иска да плаща, вероятно следвайки фамилната традиция.

Оказва се, че по същия път е тръгнала и майката на Андреа - Михаела. Една от фирмите на госпожата, „Статика М” е част от дело, заведено от „Топлофикация София” заради неплатени сметки. И тук не става дума за кой знае какви пари. Столичното парно си търси 4800 лева главница и 1 370 лв. натрупани лихви заради доставена, но неплатена топлоенергия между 2021 и 2023 г. Сметките са за апартамент в елитен столичен квартал.

В материалите по делото собственикът на жилището е посочен само с инициали - Т. Р. А. Може да е случайно съвпадение, но те съвпадат с трите имена на Андреа. Както е известно, Андреа е сценичният псевдоним на фолк дивата, а рождените и имена са Теодора Руменова Андреева.

След като делото започва, Андреа прави всичко възможно да отърве присъдата. В своя защита собственичката на апартамента твърди, че не живее в него. От 2015 г. го дала под наем на фирма „Статика М”. За това си нямала идея, че сметките за парно не се плащат. Фирмата на мама Михаела също не изгаря от желание да плаща. От една страна твърди, че за част от сметките е изтекла 5-годишната давност. Отделно оспорва формулата, по която „Топлофикация София” определя цената на парното. Номер, който прилагат всички длъжници на столичното парно, но без успех, обясняват юристи.

Адвокати са категорични, че въпреки всевъзможните врътки, делата винаги приключват в полза на общинската фирма. Единственият резултат от усилията на Андреа и фирмата на майка й „Статика М” е, че делото не приключва на първото си заседание през август тази година. Магистратите отлагат решението си с няколко месеца, давайки указания на певицата и майка й да се разберат, кой да плати старите сметки за парно.

За всяка от тях не е никакъв проблем да извади сумата от 6 бона. Не е тайна, че хонорарът на Андреа за участие е повече от парите за парно. Майката Михаела, която има проспериращ бизнес, също няма да се разори, ако извади хилядарките и се разплати за ползваната топлоенергия.

Михаела и Румен Андрееви са милионери. Именно те са хората, които дават начален тласък на кариерата на щерка си като изпълнителка чрез солидна финансова подкрепа. Мълви се, че инвестират стотици хиляди евро, за да финансират първите й лъскави клипове. Друг е въпроса, че сериозното изваждане е за сметка на техните работници. Според запознати, родителите на певицата натрупват богатството си чрез фирмата за търговия на едро с ВиК части „Мета Микс”. Преди години техни работници се оплакаха пред медии, че редовно забавяли, или направо забравяли да им плащат заплатите.

Е, сега вече нямат този проблем с „Мета Микс”. Проверка на „Уикенд” показа, че фирмата е прехвърлена на циганин от Самоков. Защо ли?! Впоследствие дружеството лъсва в списъка на НАП с данъчни длъжници, заради неплатени 104 000 лева данъци.