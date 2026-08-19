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Милано ЛУДНА по Азис! Знаят песните му наизуст, кефят се на МАКС

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Каролина Церовска
2996
Милано ЛУДНА по Азис! Знаят песните му наизуст, кефят се на МАКС

Каролина Церовска
2996

Славата на Азис отдавна е завладяла редица страни извън пределите на България. Костинбродският славей е истинска звезда на Балканите, че даже и в някои азиатски страни, където хитът му „Сен Тропе“ продължава да гърми.

Фенове на чалга изпълнителя се оказват и жителите на модната столица Милано. Това разкрива специално за „България Днес“ звездният дизайнер на певицата Дара Виктор Гърбешков. Талантливият младеж живее от няколко години в италианския град, където следва моден дизайн. По негови думи нашият Васко е много известен сред миланците, а и навсякъде по света, пише "България Днес".

„Когато спомена, че съм от България, всички се сещат за Азис и споделят, че са му слушали песните. Някои от тези хора даже не са сигурни къде се намира родината ни, но я свързват с Азис. Популярен е много дори на места, които нямат общо с нашата култура“, отсича пред екипа ни младежът, създал култовия кукерски тоалет на победителката от „Евровизия“.

Според Гърбешков фолкаджията чупи бариери, правейки фурор, където и да се появи. Виктор определя чалгаря като артист хамелеон, който експериментира всячески с ексцентричната си визия, която е претърпявала какви ли не метаморфози.

„Азис е уникален артист, който е направил много за музикалната ни култура. Още в зората на кариерата си е бил новатор и до днес - дори в световен мащаб, спокойно може да се нареди до Мадона и двамата да изглеждат като семейство“, категоричен е креативният дизайнер.

Въпреки италианските почитатели до ден днешен ромският славей има най-голяма фен база в Турция и по-специално в градовете Истанбул, Бурса и Анкара. Знаят го и в Гърция и Румъния, както и в съседна Сърбия заради редицата колаборации с тамошните изпълнители - Индира Радич, Марта Савич и Йелена Карлеуша. Във оригиналния Сен Тропе едноименната му песен също звучи и дори получава „нов живот“ благодарение на френския рапър L'Algerino. Дори в Русия кралят на чалгата има доста голяма аудитория.

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6 Коментара

Мангалко.

преди 6 часа

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Бивш от МВР76

преди 6 часа

Абе надежда дойчева Аз съм Джоревец, а ти си Чист Смрадлив Циганин. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ.

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Бивш от МВР76

преди 6 часа

Най много се Гордеем с Моето Майче, че Бялата и Симпатична Българка. Откакто се помним е Еванелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Пукни Мангалко.

преди 6 часа

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Пукни Мангалко.

преди 5 часа

!!! Надежда Дойчева, заради която съм бан от всички големи фб групи за София и организира протеста на Таки: ✔️Кандидат за кмет на район Люлин от ВМРО 2023 г. - партията на Карлос Контейнера. ✔️Администратор на повечето големи фейсбук групи в гр. София, сред които: „Забелязано в София“, „Люлин“, „Катастрофи в София“, „Илинден“, „Света троица“ и тн. В тези групи, публикации без нейно съгласие не могат да бъдат допуснати. !!!

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Пукни Мангалко.

преди 5 часа

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос (Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие. Тая МАНГАЛКА е опасна, къде се прави на "българка".

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