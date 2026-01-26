Милионерът Гущеров-старши се върна у нас заради развода на сина си (СНИМКИ)

Бившият депутат Добромир Гущеров се върна в България от Виена, където живее за постоянно, да нагледа имотите си и да поговори със сина си Християн.

От години двамата не се виждаха, тъй като Християн бе женен за плеймейтката Светлана Василева, а днес вече разводът им е финализиран. Междувременно на сина му се родиха четири деца, от които само първото Анелия-Добромира, е виждал дядо Добромир.

„Какъв дядо е, нищо не е купил на четирите деца, носят неговата кръв", обвиняваше свекър си Светлана Василева, тъй като бившият депутат не я харесваше за снаха и дори не искаше да се виждат. Той и новата му съпруга Диана, дълго време живяха на кемпер в далечна Норвегия, като имат дом и във Виена, само и само да са далеч от България и да не се налага да стават свидетели на раздора между Християн и Светлана.

Преди няколко дни Добромир и Диана се върнаха за рождения ден на нейната дъщеря Мартина. Изкараха го в българска кръчма, а момиченцето на Мартина, което носи името на баба си Диана, изгря като талантлива фолклорна певица, пише "България Днес".

Дядото не пропусна да я поздрави и дори се щракна за спомен с момиченцето. Негов баща е футболистът Димитър Евтимов и семейството живее в България. Именно семейството на жена си Диана приема за собствено Добромир Гущеров.

Историята им с Диана е като на кино - той я среща случайно, докато тя работи като сервитьорка, и двамата се влюбват. Не след дълго успява да я спечели и ето че двамата са вече заедно доста години. Обикновено бягат от шумните места и отсядат в тихи кътчета в планината или в любимата им Широка лъка.

Добромир Гущеров и настоящата му съпруга имат по един драматичен развод зад гърба си. Заради нея бившият депутат отслабна с цели 54 кг. Преди години той бе продуцент на „Клуб НЛО“ и днес си спомня за предаването като за „завършила, но не съвсем любов“. Дори текстовете на някои от песните са негови.

Сред най-популярните му са „Тиха коледна", "Сватба“ и „Фирмаджия“. Често, когато се връща в Силистра, където държи шестетажен хотел, пее вечер с приятели, когато е на кеф. За обзавеждане-то на луксозното място се е погрижила жена му Диана, като всяка от 79-те стаи е с различно обзавеждане в стил XVIII-XIX век.