Милиони на вятъра: Пустее фаталната къща на Албена и Максим в Царево! (СНИМКИ)

Почти един милион лева. Толкова струва мечтаният дом на Албена Денкова и Максим Стависки в Царево. Само че, въпреки огромната инвестиция, двамата така и не успяват да заживеят в него, пише Intrigi.bg.

Луксозният имот, в който са вложени години работа и сериозни средства, остава необитаем. Вместо да се превърне в семейно убежище край морето, той се оказва поредният символ на това как съдбата може да обърне и най-добре подредените планове.

От години Албена Денкова и Максим Стависки живеят в Русия заедно със сина си Даниел, а къщата в Царево така и не се превръща в техен постоянен дом.

За Албена това място има силен емоционален заряд. Баба ѝ и дядо ѝ са родом от Царево, а именно там тя прекарва голяма част от детството си. Морският град е свързан с най-хубавите ѝ спомени, но и с най-тежкия момент в живота на семейството.

Именно от старата семейна къща през август 2007 година Максим Стависки тръгва с автомобила си в деня на тежката катастрофа, при която след употреба на алкохол загива млад мъж, а друго момиче остава в будна кома. Инцидентът променя завинаги живота не само на пострадалите семейства, но и на самите Албена и Максим.

Години по-късно те изграждат нов, модерен дом, но така и не успяват да му се радват. Днес луксозната къща стои като ням свидетел на една мечта, която така и не се сбъдва.

Понякога дори милионите не могат да купят най-важното – спокойствието и възможността да наречеш едно място свой истински дом.