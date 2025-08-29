Мира пее само по сватби и кръщенета, записа дует с Милко Калайджиев

Попфолк звездата Мира прекара лятото в България.

Вместо да почива, тя се отдаде на работа. Пяла е на над 20 лични празника за двата месеца у нас и успя да пусне нова песен с дуетната си половинка от миналото Милко Калайджиев.

„Песента ни е много хубава, казва се „Само ти“, това не е първата ни песен. Миналата година направихме една обща с него след дългата пауза - „Бащина обич“. Тогава тя пожъна голям успех. И така тази година Милко ми предложи да направим още една. Песента е в същия стил като предишната, споделя изпълнителката. Двамата снимат клип, в който участва и племенникът на попфолк звездата.

Въпреки че 20 години нямат съвместен дует, те остават много близки през годините. „Понякога, когато не сме се чували дълго, ми се обажда и казва: Ти няма ли да се сетиш да се обадиш?“, с усмивка разказва Мира. Дружбата им започва преди много години. Спомня си, че се запознала с него през 1999 г., когато била само на 15 години, на фестивала „Тракия фолк“. Тогава нейна песен била включена в програмата. „Бях малка и на една сцена трябваше да изляза с големи звезди от ранга на Глория, Тони Дачева и други.

Никога не е спирала да пее и няма как. В Белгия пее основно по сватби и рождени дни. У нас прекарва времето си между семейството, близките и над 20 участия. „Пея основно на сватби, кръщенета, рождени дни и всякакви специални поводи. За мен е чест да бъда избирана за най-лични-те моменти на хората. Всъщност ми е много по-приятно и сантиментално, отколкото да пея нощем в дискотека или пък в някоя кръчма“, обяснява Мира. Време за почивка почти не е имала. Ходила за седмица в Гърция с мъжа си. „Бяхме малко гаджета. Оставихме малкия при бабите. Ходих на концерт на Лефтерис Пантазис. Плаж, имах време за книги“, споделя тя. Сега предстои да заведе и сина си на море някъде в България. „Лято не му е липсвало, половината време бяхме при моите роднини в Стара Загора. Другата половина при мъжа в Свищов. Семейството му има къща, купихме на сина ни един голям басейн и той по цял ден играеше в него, така че не е страдал за морето“, споделя тя.