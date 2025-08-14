Мис България се закани: Каквото имам да казвам на бившите си, ще го изпея в новия си хит https://hotarena.net/laifstail/mis-balgariya-se-zakani-kakvoto-imam-da-kazvam-na-bivshite-si-shte-go-izpeya-v-noviya-si-hit HotArena.net

„Ако искам да кажа нещо на някого – ще му го кажа в очите. Или в следващото си собствено парче…“ Това се закани Мис България 2020 Венцислава Тафкова, която отскоро се изявява като фолк певица и вече изненада с първи хит, пише Intrigi.bg.

Повод за изказването й стана видео в TikTok, с което разбуни духовете. „Уж перфектен, съвършен… а те свързват само с мен. Етикетът ти в града – на звездата бившия!“, си припява популярната моделка в клипче, придружено с надпис: „Майка му е мислила името му цели 9 месеца и накрая се появих аз…“.

Сторито веднага бе изтълкувано от последователите й като ясен намек към бивше гадже, че е станал известен само защото е бил с нея.

„Никога не съм си позволявала да говоря лошо за човек, с когото съм имала отношения. Винаги съм казвала, че това е все едно да обиждаш собствения си избор. Клипчето, което изтече в мрежата, няма общо с лична ситуацията и би било нелепо, ако някой се е разпознал в него. Видеото е правено за ТикТок и всичко е в кръга на шегата – все пак не съм писала аз въпросната песен („Елегантен симулант“ - Гери-Никол и Биляниш, б.р.). Уважавам всеки мой избор в живота си, а който иска сензация - от мен няма да я получи“, обясни Венцислава.

Факт е, че Тафкова е сред малкото популярни лица у нас, които не излагат личния си живот на показ. В публичното пространство до момента тя не е била засичана с гадже.

А ако съдим по последната й „закана“ – може и скоро най-накрая да покаже половинката в следващото си парче. Или поне да го посвети на него.