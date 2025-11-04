Мис България сияе заради нов тайнствен мъж! (Подробности)

Нов тайнствен мъж се е появил в живота на Венцислава Тафкова. Това разкриха близки до Мис България 2020, които неколкократно я засичат из пловдивските заведения с мистериозното гадже, пише Nie-jenite.

Новият мъж до красавицата изглеждал доста влюбен, а Венцислава сияела и въпреки че не си позволявали да интимничат на публични места, химията се усещала отдалеч, разкриват под сурдинка.

В същото време самата Тафкова наскоро бе попитана от фенове има ли си приятел, на което тя отговори с категорично „Не“. Или умело крие за новата си връзка, или пловдивските клюкари са се объркали.

В подкрепа на първата версия идва и последният й пост в мрежата, където под своя разголена сексапилна снимка, изпълнителката на хита „Совалката“ пише: „Виж ме, любими“. Безспорно на снимката Венцислава изглежда блестящо и видимо любовта й се отразява добре, защото наистина сияе. Явно въпросният тайнствен мъж знае как да се грижи за пловдивската гърла…