Мис България: Влизам в „Диви и красиви“

Моделката и фолк певицата Венцислава Тафкова изненада феновете си, като даде заявка за участие в новото риалити по Нова ТВ „Диви и красиви“, пише Paparak.bg.

Попитана последователите си в Инстаграм дали би влязла в подобно предаване, Мис България 2020 отговаря мигновено: „Ооо, да! Догодина съм там“.

Отговорът обаче е придружен от смееща се емотиконка, с което Тафкова дава да се разбере, че се шегува.

„Шегата настрана. Винаги съм била фен на риалити предаванията - самият експеримент е много интересен за мен. Но предавания от типа на "Ергенът" и "Диви и красиви" бих гледала само от екрана, не и от първо лице. Просто това не е моето“, категорична е Венцислава.

Е, явно и догодина няма да гледаме изгряващата фолк певица в романтично риалити, но пък нищо чудно да я видим в някое шоу, което е по-близко до нея, и по-нейно.