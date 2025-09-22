Последни
Мис Еротик стана културистка! Кати Ермакова вае мускули

https://hotarena.net/laifstail/mis-erotik-stana-kulturistka-kati-ermakova-vae-muskuli-3 HotArena.net
Каролина Церовска
238
Мис Еротик пое по нов път.

След като спечели няколко конкурса за красота, беше кандидат за депутат от партията на Цветан Цветанов „Републиканци за България“ и не успя да омае Мартин Елвиса в „Ергенът“, Кати Ермакова стана културистка.

Метаморфозата на красавицата е тотална и тя вече се яви на първото си състезание по бодибилдинг преди броени дни в Созопол. Край морето под номер 46 Кати демонстрира пред жури, публика и треньори завидна мускулатура, която успява да извае през летните месеци, докато мнозина си почиват на плажа или в планината. Макар и да не спечели отличие, Ермакова е доволна oт новото си амплоа, пише „България Днес“.

„Излязох на сцената не като състезател, а като човек, който е открил силата да вярва, да се довери и да се отдаде. Сцената е символ, но истинската победа вече е вътре в мен. Това не е само подготовка. Това е алхимия на духа. Да се пречупиш и пак да станеш. Да паднеш, но да избереш да вървиш напред. Да се срещнеш със слабостите си и да ги превърнеш в сила", философски разсъждава Кати.

Мацката, която е носителка на титлите Мис Лом, Мис Северозападна България и Мис Еротик работи като касиер в ресторант за бързо хранене в столицата и е доволна от работата си, защото изкарва добри пари и успява сама да се справя с предизвикателствата на живота в столицата за едно младо момиче.

Над 10 000 лв. за две висши образования в два частни колежа в София хвърля брюнетката. Едното обучение е свързано с мениджмънт и управление, а другото е за фитнес инструктор и спортна подготовка.

4 Коментара

н. дойчева

преди 33 минути

Навремето имаше един вестник „стършел“. Кога жената е Грозна цопкаш отгоре. Такъв беше лафо. А другио лаф е с чувал на главата. Поздрави от Перник.

Коментирай

Грозотио

преди 31 минути

!!! Какво е бъдещето на район "Люлин"? Говори кандидат-кметът надежда дойчева !!! Използвайте гугъл. България Он Еър. СНИМКА. Ето я Хубавицата надежда дойчева.

Коментирай

Грозотио

преди 31 минути

!!! Какво е бъдещето на район "Люлин"? Говори кандидат-кметът надежда дойчева !!! Използвайте гугъл. България Он Еър. СНИМКА. Ето я Хубавицата надежда дойчева.

Коментирай

Грозотио

преди 30 минути

!!! Но в цялата история изведнъж отново изскача надежда дойчева, за която в сайт се твърди, а и Господари на ефира са я показвали заедно с Полина Станчева – Хамид, че са изнасяли момичета за проститутки в Турция. Самата надежда дойчева рекетира от няколко години майката на Никола Константина Корчева и самия Никола за десетки хиляди евро. Тя го вкара в затвора, без да има нито един документ срещу него, защото имала големи връзки навсякъде. !!!

Коментирай

Коментирай

