Мис Еротик стана културистка! Кати Ермакова вае мускули

Мис Еротик пое по нов път.

След като спечели няколко конкурса за красота, беше кандидат за депутат от партията на Цветан Цветанов „Републиканци за България“ и не успя да омае Мартин Елвиса в „Ергенът“, Кати Ермакова стана културистка.

Метаморфозата на красавицата е тотална и тя вече се яви на първото си състезание по бодибилдинг преди броени дни в Созопол. Край морето под номер 46 Кати демонстрира пред жури, публика и треньори завидна мускулатура, която успява да извае през летните месеци, докато мнозина си почиват на плажа или в планината. Макар и да не спечели отличие, Ермакова е доволна oт новото си амплоа, пише „България Днес“.

„Излязох на сцената не като състезател, а като човек, който е открил силата да вярва, да се довери и да се отдаде. Сцената е символ, но истинската победа вече е вътре в мен. Това не е само подготовка. Това е алхимия на духа. Да се пречупиш и пак да станеш. Да паднеш, но да избереш да вървиш напред. Да се срещнеш със слабостите си и да ги превърнеш в сила", философски разсъждава Кати.

Мацката, която е носителка на титлите Мис Лом, Мис Северозападна България и Мис Еротик работи като касиер в ресторант за бързо хранене в столицата и е доволна от работата си, защото изкарва добри пари и успява сама да се справя с предизвикателствата на живота в столицата за едно младо момиче.

Над 10 000 лв. за две висши образования в два частни колежа в София хвърля брюнетката. Едното обучение е свързано с мениджмънт и управление, а другото е за фитнес инструктор и спортна подготовка.