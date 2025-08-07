Митьо Очите бръмчи с нов мотор! Харли-то оценено на 60 бона

Димитър Желязков, по-известен като Митьо Очите, се глези с нов мотор, и то не какъв да е, а „Харли Дейвидсън В Род". За новата си придобивка се похвали самият несебърски ъндърграунд бос в социалните мрежи.

Новият мотор на Очите е истинска машина, но за най-върлите фенове това е издънката в семейството на „Харли Дейвидсън", защото моторът е с двигател на „Порше“ и изневерява на американската традиция. Това е така, защото „Харли Дейвидсън" си произвеждат двигателите за моторите в САЩ от 1903 г., но преди години се довериха на "Порше", което разочарова феновете им. Очевидно това не вълнува Очите, който е дал не малко пари за новата си машина, пише "България Днес".

Този модел на "Харли“ струва около 40 бона нов, но фабричен, тоест без никакви допълнителни екстри или подобрения. Ако несебърският бос е решил да го подобри, което е доста вероятно, то тежкарският мотор може да мине и 50-60 хиляди лева. Докато Очите си бръмчи с новия мотор, междувременно делото за стрелбата срещу него през 2016 г., което се гледа в Бургас, бе отложено.

Очите и още 12 негови авери бяха погнати като част от престъпна група за изнудване, принуда чрез заплахи, палежи и разпространение на наркотици. Желязков е обвинен за ръководител на групата, която според прокуратурата е действала в периода 2013-2018 г.