Млада булка върна в България строителя на Лас Вегас

Млада булка е върнала в България строителя на някои от най-знаковите обекти в Меката на шоубизнеса Лас Вегас.

Това издаде в социалните мрежи естрадната легенда Кичка Бодурова, която е пила кафе с него, преди да излети за Америка, пише "Телеграф".

„Толкова е хубаво да видиш стар приятел след повече от 15 години. Човек, когото си уважавал и ще уважаваш до края на живота си. Инж. Илия Бежански - най-славният българин, който остави името си, с работата си над проектите на „Ню Йорк-Ню Йорк“, „Монте Карло“, „Беладжио“ и други гиганти в Лас Вегас“, сподели певицата.

„Благодаря за страхотните рози, за запознанството ми с Руми, която спечели сърцето му и го върна в България - Илия, ти си едно огромно сърце! Благодаря за прекрасното време заедно и за комплиментите!“, добави Бодурова.

Тя уточни, че заедно с тях на срещата е бил и режисьорът Станислав Терзиев, който от години снима концертите на кръвния й враг дует „Ритон“.

На снимката горе: Режисьорът на „Ритон“ Станислав Терзиев преви среща на срещата с врага, Кичка Бодурова, строителя на Лас Вегас и младата му булка Руми.

„На Стенли съм сигурна му бе доста интересна тази среща! Илия спонсорира залата в Сизър Палас за концерта ми през 1999 г. Този, който ми каза, че се е просълзил да види толкова българи, дошли от близо и далеч и чуят „Обичам те, майко, Българийо!“, каза още за инж. Бежански звездата. А именно концертът й в Сизър Палас предизвика голям скандал при участието й в „Биг брадър“ преди 10 г. Тогава в Къщата бяха и колегите й от дует „Ритон“, които изразиха съмнение, че е имало неин концерт в легендарната зала. Сол в раната наля техният приятел Филип Киркоров, който заяви, че е присъствал на рецитала на Кичка там. Заради това Катя и Здравко му се сърдеха дълго време. В Къщата Бодурова заяви, че на концерта на „Ритон“ в Лас Вегас е имало 20 души, 8 от които е завела самата тя.