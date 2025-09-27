Над 20 кг смъква Стефан за „Биг брадър“

Истинска трансформация претърпява съквартирантът Стефан Стоянов, преди да влезе в „Биг брадър“.

Чаровният участник смъква близо 20 килограма от фигурата си с много воля и тренировки. За метаморфозата разбираме от социалните му мрежи, където споделя повече по темата.

„Аз също съм имал лоши хранителни навици. Чувствах се зле, не бях добре в тялото си, живеех неправилно. Но въпреки всичко винаги съм вярвал, че ще успея да се променя“, разказва Стефан под свое видео „преди“ и „след“ трансформацията От кадрите ясно си личи секси фигурата, която мачото е изваял. За кратко време Стоянов напомпва здрави мускули, с които е готов да награби всяка дама в Къщата.

„Показвам промяната си не за да се хваля, а за да вдъхновя. Да ви кажа: „Не живейте в заблудата, че няма смисъл“. Не се примирявайте с това, което ви кара да се чувствате зле. Започнете да взимате правилните решения за себе си - хранене, движение, начин на живот“, мотивира последователите си инфлуенсърът.

Стефан влиза в „Биг брадър“ със самочувствие до небето. Красавецът е толкова уверен, че дори отправя благодарности на родителите си за хубостта, с която са го дарили. Основната мисия на участника е не просто да грабне 100-те хиляди лева. а да бъде вдъхновение за обществото. Мисия, която изпълнява и навън, развивайки успешни профили в мрежата.

С прекрачването на прага на Къщата чаровникът се озова в отбора на червените. Капитан на тима бе чудакът Цветан, когото почти всички съквартиранти отхвърлиха заради скандалния му костюм. Стефан, за разлика от мнозинството, е над нещата и не определя хората по външен вид. Добротата му се отплаща и той е сред малцината, удостоени с титлата „съквартирант“.