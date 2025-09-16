Нарязаната Дебора с ТАЙНО гадже: Щастлива съм!

Нарязаната Дебора от Стара Загора има гадже, но упорито крие самоличността на мъжа до себе си, научи "България Днес".

През 2023 година Дебора Михайлова бе нападната, бита, рязана с макетно ножче и остригана нула номер. Момичето получи заплахи за живота си, а и носът й бе счупен. За да бъдат зашити ужасяващите рани на Дебора, някои от които бяха 2 см дълбоки, лекарите напранад 400 шева по тялото й. За престъплението бе погнат бившият приятел на момичето Георги Георгиев. В момента срещу него тече дело, а той е пуснат на свобода под 10 000 лева гаранция след 2 години и 2 месеца в ареста.

Първоначално беше немислимо девойката да допусне нов мъж до себе си, но очевидно Дебора вече е преодоляла шока и вече отново може да се довери на друг човек. „Лежа сама, но някой вече е заел специално място в живота ми", разкри в социалните мрежи Дебора, но отказа да представи повече детайли около любовната си авантюра.

На въпрос защо напоследък не е много активна в интернет, Дебора отговаря: „Понякога изчезвам не защото съм тъжна, а защото съм прекалено щастлива онлайн. Да, мога да кажа, че съм щастлива".

Дебора все повече се отърсва от преживения стрес, като първоначално, носеше перука заради обръснатата си глава, а след това я свали и вече е със собствената си коса. Записа висше образование и започна работа, пробва се и като фолкизпълнителка.

Михайлова има и друго любимо създание в живота си - заралийката се грижи за снежнобяло зайче, което дарява с много любов и храна и го определя като голям хубавец. По повод първия учебен ден Дебора се разчувства и показа на последователите си в социалните мрежи снимки от абитуриентския си бал. На кадрите девойката още е без белезите, които й остават след бруталната атака.

Пожелавме й този път да е намерила истинската любов.