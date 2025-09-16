Последни
Популярни
Горещи

Нарязаната Дебора с ТАЙНО гадже: Щастлива съм!

https://hotarena.net/laifstail/naryazanata-debora-s-tayno-gadzhe-shtastliva-sam HotArena.net
Каролина Церовска
413
Нарязаната Дебора с ТАЙНО гадже: Щастлива съм!

Каролина Церовска
413

Нарязаната Дебора от Стара Загора има гадже, но упорито крие самоличността на мъжа до себе си, научи "България Днес".

През 2023 година Дебора Михайлова бе нападната, бита, рязана с макетно ножче и остригана нула номер. Момичето получи заплахи за живота си, а и носът й бе счупен. За да бъдат зашити ужасяващите рани на Дебора, някои от които бяха 2 см дълбоки, лекарите напранад 400 шева по тялото й. За престъплението бе погнат бившият приятел на момичето Георги Георгиев. В момента срещу него тече дело, а той е пуснат на свобода под 10 000 лева гаранция след 2 години и 2 месеца в ареста.

Първоначално беше немислимо девойката да допусне нов мъж до себе си, но очевидно Дебора вече е преодоляла шока и вече отново може да се довери на друг човек. „Лежа сама, но някой вече е заел специално място в живота ми", разкри в социалните мрежи Дебора, но отказа да представи повече детайли около любовната си авантюра.

На въпрос защо напоследък не е много активна в интернет, Дебора отговаря: „Понякога изчезвам не защото съм тъжна, а защото съм прекалено щастлива онлайн. Да, мога да кажа, че съм щастлива".

Дебора все повече се отърсва от преживения стрес, като първоначално, носеше перука заради обръснатата си глава, а след това я свали и вече е със собствената си коса. Записа висше образование и започна работа, пробва се и като фолкизпълнителка.

Михайлова има и друго любимо създание в живота си - заралийката се грижи за снежнобяло зайче, което дарява с много любов и храна и го определя като голям хубавец. По повод първия учебен ден Дебора се разчувства и показа на последователите си в социалните мрежи снимки от абитуриентския си бал. На кадрите девойката още е без белезите, които й остават след бруталната атака.

Пожелавме й този път да е намерила истинската любов.

Тагове:
Още от Лайфстайл

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.