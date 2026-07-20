Нечувано! Валери Божинов се отказа от малките котета! Има си сериозна приятелка

Валери Божинов, някога изключително талантлив млад български футболист, отново е в полезрението на младите дами, интересуващи се от футбол и подкрепящи „Левски“.

Божигол започна кариера като коментатор на мачовете на любимия си „син“ отбор по клубната телевизия, а коментарите и не много приличните предложения заваляха, показва посещението в сайта.

Но на Божинов му се налага вече да не откликва на сластни покани, така, както го правеше преди години, защото има до себе си жена, която обича и не иска да загуби. Самият той призна за това преди дни, когато разкри и, че е имал здравословни проблеми, пише "България Днес".

„Имах един здравословен проблем, благодаря на докторите, на Господ, на моята половинка – призна Божинов. – Трябва да имаме близки хора, за да помагат в такива моменти.

Останаха тук-там болки в кръста, но с времето, физиотерапията, начинът на живот – всичко ще е наред. Падна ми имунитетът, първо бях в инфекциозно, после в неврохирургията. Искам да благодаря на ВМА, не само един доктор се вложи в моето лечение. Справиха се наистина. Мисля, че с Божията помощ успяхме. Оправих се. Даде ми сигнал и време за размисъл."

В тежките моменти бившият нападател на „Лече“, „Ювентус“, „Манчестър Сити“, както и на „Левски“, си е дал сметка, че има много приятели.

„Получих много обаждания, SMS-и, дори от хора, от които не съм очаквал. Не обявих никъде нищо, не исках да се спекулира. Хората ме уважават и ценят. На никого не пожелавам това, през което минах. Пожелавам на всички да са живи и здрави. Здравето не може да го купим, може само да го пазим. Да мислим върху нещата, които ни се случват. Без здраве едва ли щях да съм тук.“