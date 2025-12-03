Ние сме в ШОК! Калоян от „Ергенът“ се оказа гадже с Маги Томова

Ние сме в тотален шок!!! По-объркани сме дори от Натали, когато разбере, че някой мъж й симпатизира. Оказва се, че Калоян от „Ергенът: Любов в рая“, който по време на предаването бе във връзка с Габи Бланко, към настоящият момент е гадже с една друга ергенка – Маги Томова.

38-годишната финалистка от сезон 3 на „Ергенът“ е във връзка с цели 12 години по-младия от нея Калоян, научи първи Intrigi.bg от свои доверени източници. Двамата дори са били заедно на протеста в понеделник, откъдето разполагаме и с папарашки кадър.

Новината идва само ден след разкритията в риалити предаването, които накараха Габриела да изпадне в истеричен изблик. По време на последния банкет стана ясно, че гаджето й Калоян всъщност се е познавал с друга участничка и приятелка на Габи – Кристина Пламенова, още отпреди предаването. И двамата обаче са премълчали този факт пред Бланко, което я докара до горчиви сълзи.

И докато според повечето зрители реакцията й е била пресилена, днес в Инстаграм профила си Габи обясни защо е била толкова емоционална. „Има много неща, които не са излъчени и вие няма как да знаете. Когато разбрах, че двамата се познават отпреди, върнах лентата назад и много неща ми се навързаха – много червени флагове за Криси и Калоян, на които не отдавах значение, докато не научих истината. Заболя ме, защото разбрах, че съм била лъгана и от двамата“, разкри Габи.

Така или иначе, между Калоян и Кристина не е имало нищо, нито пък в момента са във връзка. Още след края на предаването Габи и Калоян се разделят, а към днешна дата, както стана ясно, той е във връзка с Маги Томова.

Според информация от близки до Магдалена, двамата са заедно от няколко месеца и отношенията им са сериозни, а възрастовата разлика не е проблем.