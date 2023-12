Николета напомни на недоброжелатели: От плюенето Ви печеля само дивиденти! (Ето как им сипа) Николета Лозанова рядко преминава тихо през нападките по свой адрес. Когато някой я настъпи, тя му се „отблагодарява“ подобаващо. За пореден път даде да се разбере, че критиките и плюенето по особата й, я издигат още по-високо, видя HotArena.net. https://hotarena.net/laifstail/nikoleta-napomni-na-nedobrojelateli-ot-plueneto-vi-pechelq-samo-dividenti-eto-kak-im-sipa HotArena.net Kali 51436 Николета Лозанова рядко преминава тихо през нападките по свой адрес. Когато някой я настъпи, тя му се „отблагодарява“ подобаващо. За пореден път даде да се разбере, че критиките и плюенето по особата й, я издигат още по-високо, видя HotArena.net.

<p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Николета Лозанова рядко преминава тихо през нападките по свой адрес. Когато някой я настъпи, тя му се „отблагодарява“ подобаващо. За пореден път даде да се разбере, че критиките и плюенето по особата й, я издигат още по-високо, видя <strong>HotArena.net.</strong><strong></strong></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Водещата публикува картинка в своя Инстаграм, най-вероятно целенасочено. Посланието гласи: „Една кралица знае как да изгради своята империя със същите камъни, които хвърлят по нея“ (В оригинал на английски: „A queen knows how to build her empire with the same stones that are thrown at her“) .</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">След разкодирането на преносния смисъл, би трябвало Николета да е имала предвид, че колкото повече я нападат, толкова повече рейтингът й в шоубизнеса се вдига. Докато хулещите я инвестират нерви, за да я обиждат, всъщност й правят огромна услуга.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Калта, която непрекъснато всеки й хвърля, я доведе до водеща на ТВ предаване, продължителното замерване с мръсотия й прави безплатен и дълготраен ПР.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Няма да гадаем към кого е насочено Николетовото послание. Ако започнем да изреждаме имена, вероятно ще четете този текст до утре.</span></p>