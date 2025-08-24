Бившата на Денис Теофиков се загаджи с Меди

Нова двойка в бранша неочаквано беше разкрита преди дни. В това са убедени фенове, след като в Тик-ток се появи клипче, запечатало страстна целувка между Меди и млада дама, която удивително прилича на певицата Десита.

Десита имаше връзка с Денис Теофиков, който загина, след падане от седмия етаж на сграда на 24 октомври 2021 г. Меди пък до не толкова отдавна имаше бурна любов с моделката Моника Валериева.

Ако младата дама, която целува Меди, наистина е Десита, това едва ли ще е чак такава изненада. Още от пролетта на миналата година се говори, че двамата не са само добри приятели. Според слуховете Десита и Меди са се сближили преди няколко месеца. Иначе се познават от по-отдавна. Преди 5 години младата певица се включи в парчето на Меди „Мама не дава“. Мина време обаче преди да се заговори, че изпълнителите са доста близки. След първите слухове за това през пролетта на миналата година, някои даже заподозряха, че Десита ще смени продуцента си Галин с Меди.

Днес обаче Десита все още е в лейбъла на Галин. Това обаче не е в противоречие със случващото се в личния й живот, а именно предполагаемата й връзка с Меди. Това се коментира, след появата на клипчето в Тик-ток, за което по-голямата част от феновете са убедени, че е запечатало именно близостта между Десита и Меди.

Във видеото дамата, за която почитателите са сигурни, че е именно младата певица, долепя устни до тези на Меди, малко след като той изпълни хита си „Надежда“. „Надеждата стоеше от дясната му страна, вперила поглед право в него“, коментира почитател.

В бранша се коментира, че във въпросния ден в заведението е имало купон, на който, освен Меди и Десита, са били Преслава, Софи Маринова, Криси и Селина.

Клипчето, което според мнозина потвърждава връзката на Десита и Меди, предизвика вълна от коментари. Някои се зарадваха, че вече не се крият, докато други лансираха слуховете, че Меди не е верен на младата Десита. Певецът имал доста фенки, а сред тях и няколко настоящи приятелки. Дали е така, разбира се, засега е загадка.

Обявиха рома за лицемер

Меди прикова вниманието тези дни и с друго. Хитовият изпълнител за първи път отнася солидна критика, след премиерата на ново парче. Причината е, че с актуалната си песен „Жена мечта“ талантливия циганин подчерта мнението си за „комерсиалното всеобщо възприятие за красота“. Според много от феновете му обаче подобен ход на Меди е меко казано изненадващ, предвид, че имаше продължителна връзка с моделката Моника Валериева, която има доста естетични интервенции. За Десита пък, която е спрягана за актуалната половинка на певица, се знае, че е коригирала носа си.

Меди или открай време е държал на естествената красота, но не го е споделял, или е променил мнението си. Самият той не коментира тази тема, но пък при представянето на новата си песен ясно изрази позицията си: „Не е нужно да увеличавате устните си или скулите си, за да бъдете красиви. Не е нужно да спазвате диети, които са крайно вредни за вашето здраве, само защото си мислите, че така ще бъдете красиви. Нужно е да се обичате такива, каквито сте! Този, който ви обича, ще ви обича заради това, което сте! Подрастващите трябва да знаят, че корекциите не са признак на висок статут, положение или красота“.