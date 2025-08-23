Мария Оряшкова от „Игри на волята“ стана майка

Световната и европейска шампионка по самбо и джудо, Мария Оряшкова, официално влезе в най‑новата и значима роля в живота си — тази на майка. На 22 август 2025 година тя приветства на бял свят своето първо дете — дъщеричка, носеща името Матея

Новината беше споделена от самата шампионка в профила ѝ в Instagram, където публикува снимка от болницата, в която нежно държи малката в прегръдките си и подписва с трогателния поздрав: „Добре дошла, Матея!“

Преди самото раждане Оряшкова вълнуваше последователите си с по‑емоционален кадър от романтична фотосесия: гали наедряло коремче, като надписът към снимката казваше: „Най‑ценното чудо расте тихо, но променя всичко.“ Тези думи предизвикаха мощна вълна от подкрепа и вълнение в социалните мрежи

След години, изпълнени с тренировки, медали и международни отличия — Мария Оряшкова среща най‑важното предизвикателство в живота си. Спортистка, емблема на постоянството и силата, която вече се впуска в чиста, човешка роля: тази на майка.

Тя е родена на 12 декември 1988 г. в Пирдоп, но израства в село Челопеч и одължава корените си на българския спорт. Многократна световна и европейска шампионка по самбо, джудо, сумо и борба; участва в Европейски игри в два спорта едновременно — борба и самбо. Нейната кариера е впечатляваща и вдъхновяваща

Малката Матея е посрещната с буря от обич, поздравления и най‑искрени пожелания от спортната общност и феновете на Оряшкова. С този кратък, но силно емоционален пост, Мария поставя началото на съвсем нова глава в живота си, различна, но не по‑малко значима и трогателна.

Мария Оряшкова е участвала в риалити формат — „Игри на волята“ сезон 5 (2023 г.), където драматично и символично прекрати своята състезателна спортна кариера. Шоуто се превърна в повратен момент, с който тя отваря нова глава в живота си — насочена към треньорска дейност, образование и вдъхновяване на следващите поколения.