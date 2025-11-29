Николета няма да празнува рожден ден, моли се за здравето на Боби М. https://hotarena.net/laifstail/nikoleta-nyama-da-praznuva-rozhden-den-moli-se-za-zdraveto-na-bobi-m HotArena.net

Тържеството за рождения ден на Николета в неделя няма да се състои.

Ни Ло става на 38 години От няколко дни моделката е напълно оттеглена от светския шум, а причината е тежката здравословна криза сполетяла бащата на половинката й Ники Михайлов. Легендарният вратар Борислав Михайлов получи инсулт преди седмица, почувствал се зле в дома си и бил откаран по спешност в болница.

Зя първа година Николета няма да празнува, тъй като цялото семейство Михайлови в момента се моли за живота на капитана на националите ни от САЩ 94. Семейството е категорично, че в такава ситуация на никого не му е до купон. Седмицата която трябваше да бъде празнична за всички, се превърна в поредица от напрежение и тихи, символични отбелязвания. Само два дни след като Боби бе приет в болница, дъщерята му Елинор също имаше рожден ден, пише „България Днес“.

Тя навърши 26, но успя да се зарадва заради притесненията за здравословното състояние на татко си, който е прикован в болничното легло.

Според последна информация от болницата Борислав Михайлов е значително по-добре. Контактен е, няма увреждания, но лекарите следят за предотвратяване на евентуални усложнения.