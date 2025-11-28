Новият на Светлана Василева я ПРЕЦАКА! Вижте как Зиковски я завъртял

Младият милионер Александър Зиковски си прибра лъскавия мерцедес, който беше предоставил на бившата си любовница Светлана Гущерова. Двамата се разделиха след като „Уикенд” разкри връзката им и майката на бизнесмена набързо разтури дружбата им. Властната мама Снежанка вдигнала кръвно като разбрала коя е избраницата на единствения й син и бързо влязла в ролята на Ледената кралица. Тя му поставила ултиматум – или Светлана, или семейството и парите.



Доходите на Александър са от семейния бизнес на родителите му и той е силно зависим от тях. Разбира се, глезения Сашко предпочел да си има пари и семейство, пред забавленията с многодетната майка.

Зиковски и бившата г-жа Гущерова се запознават в края на лятото, като блондинката веднага си пада по богаташа, шофиращ лъскаво „Ферари”. Той се смили над многодетната майка и й даде за хвалба и ползване последен модел „Мерцедес” S класа за около 300 бона. След като се сдоби с возилото, бившата плеймейтка веднага публикува няколко от купето на новата си придобивка и не спираше да рекламира автокъщата на Александър.

Тя се наснима със скъпите му коли, които рекламираше и силно се надяваше да се нанесе в дома му, който е в съседство с този на Росен Плевнелиев. Семейство Зиковски живее в къща в затворения комплекс, построен от бившия държавен глава – „Резиденшъл парк София”. „Светлана доволно протриваше ръце и правеше планове как ще е съседка на Плевнелиев, ама й се провалиха мечтите” – коментират близки до блондинката.

След като се раздели с Християн Гущеров, бившата еротична моделка се закотви из няколко столични по-скъпи заведения, където стоеше по цял ден на кафе и фреш, чакайки някой мъж да я забележи. Е, късметът й проработи и Зиковски отишъл да се запознае със Светлана, канейки я на кастинг в хотел за рекламно лице на автокъщата му. Василева веднага откликнала на офертата за работа и била одобрена за „позицията”, на която изкара около 2-3 месеца, докато не разбраха родителите на богаташкото синче какви ги върши той.