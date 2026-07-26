Ново начало: Николета Лозанова се мести в Италия със семейството си

Николета Лозанова е напът да осъществи старата си мечта – да превърне Италия в свой втори дом. Запознати твърдят, че плеймейтката и мъжът Николай Михайлов все по-сериозно обмисляли да преместят живота си на Апенините. След тежките месеци, белязани от кончината на Боби Михайлов, двамата искали да затворят една болезнена страница и да започнат нов етап далеч от България, където да се чувстват по-спокойни и защитени от непрекъснатото внимание към семейството им.

От години плеймейтката не крие слабостта си към страната на модата, романтиката и хубавата кухня, а напоследък доста хора от обкръжението й са убедени, че това вече не е просто красива фантазия, а съвсем реален план. Хубавицата и съпругът й Николай Михайлов прекарват все повече време на Апенините заедно с децата си, а близки до двойката твърдят, че вече обсъждат следващата голяма стъпка – да се установят там поне за част от годината, а впоследствие и за постоянно.

Според запознати решението не е продиктувано единствено от любовта на Николета към Италия. След тежките месеци, които преживяха, с мъжа й усещали необходимост да започнат нов етап от живота си, далеч от постоянния обществен интерес и напрежението, което ги съпътства в България. Те искали повече спокойствие и възможност да изградят различно ежедневие.

В края на март семейството бе покосено от тежка загуба. Бащата на Ники – легендата на българския футбол Борислав Михайлов, почина след прекаран инсулт. Смъртта му разтърси всички негови близки. Трагедията накарала Николета и Ники още по-сериозно да се замислят за промяна. Те искали да затворят болезнената страница и да насочат вниманието си към бъдещето, вместо непрекъснато да се връщат към тежките спомени.

Макар че официално не е обявила, че напуска България, Лозанова отдавна подготвя почвата за подобен ход. Преди време тя публикува послание в социалните мрежи, което предизвика разнородни коментари: „За никого не е тайна, че Италия е любимата ми държава и мога да ви изненадам, че скоро ще бъде и мой втори дом.” Тогава почитателите ѝ приеха думите й като поредната емоционална публикация, но днес звучат като внимателно премерен анонс за предстояща промяна.

По информация на запознати засега идеята е семейството да прекарва цялото лято в Италия, а останалата част от годината да пътува между двете държави. Ако всичко върви по план, не е изключено след време България да остане само място, което посещават заради работа и ангажименти. Говори се, че Ники и Николета вече проявявали интерес към имоти – търсели място, което да съчетава дискретност, комфорт и близост до морето. Искали да си вземат къща край Милано, но цените на хубавите имения там започват от 3 милиона евро.

Любовта на Лозанова към Италия не е от вчера. Още по времето, когато бе омъжена за Валери Божинов, тя прекарваше дълги периоди в страната. Тогава футболистът играеше в италианския шампионат, а Лозанова бързо се влюби в начина на живот там. По това време брюнетката за първи път сподели, че някой ден би искала да има собствен дом в Италия. Последните години само засилили това желание. Всеки път, когато има свободно време, хубавицата и настоящият й съпруг заминават именно натам. Кратките им почивки постепенно се превръщат в по-дълги престои. Според хора от обкръжението им това вече не са обикновени ваканции, а своеобразни тестове дали страната е подходяща за постоянно пребиваване.

Чрез телевизионното риалити „Домът на мечтите”, излъчено преди година по Нова тв, Николета и Ники решиха да покажат на зрителите как създават своя луксозен дом, но не в Италия, а в Бистрица. С помощта на интериорния дизайнер Алекс Ковачев те ремонтираха и обзаведоха къщата си по последна мода. Още в началото на предаването Лозанова заяви, че това е дом, за който винаги е мечтала. Очакванията към формата бяха огромни, но реалността се оказа различна. Вместо да се превърне в телевизионен хит, „Домът на мечтите” раздели аудиторията. Част от зрителите харесаха възможността да надникнат в живота на една от най-обсъжданите светски двойки, но други останаха разочаровани. Мнозина смятаха, че предаването отделя повече време на личните отношения между Николета и Ники, отколкото на самия интериорен дизайн. Социалните мрежи бързо се напълниха с критики и иронични коментари, а рейтингите така и не оправдаха очакванията на продуцентите.

Както обикновено, Лозанова не остави нападките без отговор. Вместо да се оправдава, тя използва случая, за да демонстрира самочувствие. „Тази авантюра ми донесе много положителни емоции. Благодаря, че превърнахте моя дом в такава дискутирана тема. С риск да ви разочаровам – аз не просто се чувствам щастлива, а и много обичана и обгрижвана жена. Пожелавам на всеки от вас да построи своя дом на мечтите, а дотогава можете да коментирате моя!”, заяви брюнетката.

Малко след края на шоуто дойде и следващата изненада – луксозният имот бе обявен за продажба, защото не бил функционален и удобен за живеене, въпреки скъпото обзавеждане и всички екстри. Новината веднага породи и въпроси дали двойката не се разделя с къщата точно защото планира по-драстична промяна в живота си. Хора, близки до Николета, твърдят, че след приключването на телевизионния проект тя започнала да преосмисля много от приоритетите си. Постоянното внимание, критиките и интерес към всяка нейна стъпка я изморявали. Затова Италия ѝ изглеждала като място, където може да води по-нормален живот, далеч от ежедневните коментари.

Не липсват и спекулации, че евентуалното преместване може да е свързано и с нов професионален проект. Лозанова винаги е проявявала интерес към модата, рекламата и луксозния начин на живот, а Италия предлага доста повече възможности от България в тези сфери. Засега обаче това остават само предположения, тъй като плеймейтката не е разкрила какви са бъдещите й професионални планове.