НЯМА ДА ПОВЯРВАТЕ: Измолено от Господ! Мистерията зад бебето на Стойко Сакалиев излезе наяве!

Бог помага на Стойко Сакалиев да стане баща за втори път! Футболната звезда признава, че малката му дъщеря Савелия е дошла след молитва към Господ, и е категоричен, че няма случайни неща.

Футболистът и съпругата му Габриела отправят молбата си в Кръстова гора преди 3 години и не след дълго желанието им се сбъдва. Днес двамата се радват на малката Савелия, която наскоро навърши 2 години.

„Ние сме много вярващи хора. Отидохме в Родопската Света гора. Срещнахме един отец и го помолихме да ни чете молитва за рожба. Той беше много добър, прие ни вътре в самия храм, прочете ни въпросната молитва, пожела ни да имаме бебе и буквално това се случи. Благодарение на нашата вяра и на Божията помощ“, споделя бившият нападател.

Зад гърба си Сакалиев има един провален брак, от който се радва на по-голямата си дъщеря Люби. Футболистът признава, че винаги е бил по-предпазлив в отношенията с жените, но с Габи нещата се развиват по друг начин. Още в самото начало и двамата разбират, че са един за друг, и не след дълго започват да мечтаят за дете. Така вместо да чакат съдбата да ги дари с наследник, семейството се позовава на силната си вяра и молитвите им са чути.

Името на момиченцето също има необикновена история. Габриела е категорична, че ако детето е момче, ще носи името на баща си, но ако е момиче, иска поне да вземе първата му буква.

„Влязох в интернет и буквално третото име, което ми излезе, беше Савелия. Много звучно, много хубаво име. Казах го на Габи и тя моментално го хареса. Започнахме да проучваме какво означава. Оказа се старобългарско, библейско име. В буквален превод – измолено от Бог“, разказва спортната звезда.

За Сакалиев това не е случайно съвпадение. Стойко неведнъж е споделял, че е изключително вярващ човек и е убеден, че когато желаеш нещо много силно, то се сбъдва. За футболиста вярата не е поза и не е нещо, което се появява само когато животът го притисне. Тя е част от него още от детството. Неговата баба го насочва към християнството, а с годините Сакалиев намира в него своя опора. Дори когато е на терена, молитвата има място в живота му.

„Всеки сам трябва да открие своята вяра. Моята баба ме насочи към християнството, защото ние сме такова семейство – християни, и аз усетих, че тази вяра ми помага. Спортистите са изключително много вярващи – във всеки един спорт. Вярата е свързана с успехите на спортиста“, признава Сакалиев.