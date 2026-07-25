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НЯМА ДА ПОВЯРВАТЕ: Измолено от Господ! Мистерията зад бебето на Стойко Сакалиев излезе наяве!

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Румен Димитров
1932
НЯМА ДА ПОВЯРВАТЕ: Измолено от Господ! Мистерията зад бебето на Стойко Сакалиев излезе наяве!

Румен Димитров
1932

Бог помага на Стойко Сакалиев да стане баща за втори път! Футболната звезда признава, че малката му дъщеря Савелия е дошла след молитва към Господ, и е категоричен, че няма случайни неща.

Футболистът и съпругата му Габриела отправят молбата си в Кръстова гора преди 3 години и не след дълго желанието им се сбъдва. Днес двамата се радват на малката Савелия, която наскоро навърши 2 години.

„Ние сме много вярващи хора. Отидохме в Родопската Света гора. Срещнахме един отец и го помолихме да ни чете молитва за рожба. Той беше много добър, прие ни вътре в самия храм, прочете ни въпросната молитва, пожела ни да имаме бебе и буквално това се случи. Благодарение на нашата вяра и на Божията помощ“, споделя бившият нападател.

Зад гърба си Сакалиев има един провален брак, от който се радва на по-голямата си дъщеря Люби. Футболистът признава, че винаги е бил по-предпазлив в отношенията с жените, но с Габи нещата се развиват по друг начин. Още в самото начало и двамата разбират, че са един за друг, и не след дълго започват да мечтаят за дете. Така вместо да чакат съдбата да ги дари с наследник, семейството се позовава на силната си вяра и молитвите им са чути.

Името на момиченцето също има необикновена история. Габриела е категорична, че ако детето е момче, ще носи името на баща си, но ако е момиче, иска поне да вземе първата му буква.

„Влязох в интернет и буквално третото име, което ми излезе, беше Савелия. Много звучно, много хубаво име. Казах го на Габи и тя моментално го хареса. Започнахме да проучваме какво означава. Оказа се старобългарско, библейско име. В буквален превод – измолено от Бог“, разказва спортната звезда.

За Сакалиев това не е случайно съвпадение. Стойко неведнъж е споделял, че е изключително вярващ човек и е убеден, че когато желаеш нещо много силно, то се сбъдва. За футболиста вярата не е поза и не е нещо, което се появява само когато животът го притисне. Тя е част от него още от детството. Неговата баба го насочва към християнството, а с годините Сакалиев намира в него своя опора. Дори когато е на терена, молитвата има място в живота му.

„Всеки сам трябва да открие своята вяра. Моята баба ме насочи към християнството, защото ние сме такова семейство – християни, и аз усетих, че тази вяра ми помага. Спортистите са изключително много вярващи – във всеки един спорт. Вярата е свързана с успехите на спортиста“, признава Сакалиев.

 

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