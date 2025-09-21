От изневяра до пророчества – Венета Райкова всеки ден вади нова бомба в ефир

Тв водещата обяви, че е готова на бас за 100 000 лева с всеки, който твърди, че има пластична операция на лицето

Венета Райкова не спира да изненадва публиката с всекидневни разкрития. Водещата и автор на „Преди обед” по Би Ти Ви ежедневно нажежава страстите и подклажда любопитството при това по разнообразен начин. Дали ще е с признания за младото си гадже, изневяра от миналото си и спонтанни предсказания или ще доказва натуралната си красота, актуалната водеща определено знае как да държи интереса на зрителите. Рейтингът на предаването пък е сред най-високите в Би Ти Ви и е почти два пъти по-висок от този на „На кафе”.

„Венета се завърна!“, коментират масово феновете й, които явно са изпитвали носталгия към емблематичното предаване „Горещо“, което Райкова водеше 10 години в ефира на Нова тв. Водещата не ги разочарова, макар че се завърна на екран в „Преди обед“ по Би Ти Ви. Още в първия епизод блондинката даде да се разбере, че предаването вече ще е по-различно.

Венета вече на няколко пъти обяви, че има млад мъж до себе си. Даже показа пръстен, вероятно годежен, на гостенката си фолкпевицата Мария, която гостува след четвъртата си сватба. Никакво затишие не последва от Венета Райкова, а напротив – ескалация от разкрития и признания. Разказа за необичайните си способности. Направи го, когато й гостуваше бившият футболист Благой Георгиев. Блондинката сподели, че му помогнала да развали магия, която му била направена от жена, с която имал любовни отношения в миналото. По-късно в инстаграм Венета заяви, че в книгата си-бестселър „Абракадабра” е описала методите, по които помогнала на Благо да се изчисти от магията.

Скоро стана ясно, че блондинката има и пророчески способности. „Каквото съм казала, това е станало. Всеки, който е общувал с мен, знае“, написа Венета в инстаграм към откъс от интервюто си с певицата Сашка Васева. Преди 20 години изпълнителката била в развод със съпруга си Христо. В този период Венета гостувала на Сашка в къщата й в село Ресилово. Снимали интервю. „И аз по време на интервюто – не знам Господ ли се намеси, как стана, но аз ти казах: „Не! Ти не трябва да се развеждаш, защото ще родиш от този мъж още едно дете. Момиченце е“, разказа Венета и препоръча на всеки, който се съмнява, да гледа въпросното интервю от преди близо 20 години в интернет.

По-късно обаче Венета заяви, че не е екстрасенс. Така че режисьорът на „Преди обед”, към когото често се обръща в ефир с фамилията му Костов, не е същият Костов от книгата й „Триумфът на кучките“. Литературният герой има връзка с главната героиня Виктория, която е водеща на всекидневно предаване по Би Ти Ви. Това, че и Венета днес е водеща на такова предаване, а режисьорът е с фамилия Костов било просто интересно съвпадение. „Този роман съм го писала преди 10 години, не съм екстрасенс, че да знам, че през 2025 г. ще бъда водеща на всекидневно предаване по Би Ти Ви. Романът е художествена измислица, с Костов, режисьор на предаването, нямаме нищо лично“, подчерта Венета и в социалната мрежа. Направи уточнението и в ефира на „Преди обед“, защото постоянно споменава името Костов и зрители вече й пишели. Питали дали е прототип на героя от „Триумфът на кучките“.

Костов може и да няма общо с литературния герой със същата фамилия в романа на Венета, но в него тя е споделила действителна случка от своя живот. Водещата изневерила на мъж, с когото била във връзка, и разказала за това в книгата си. Венета го припомни отново в „Преди обед“. Не каза само дали е изневерила на бизнесмена Тихомир Георгиев, с когото имат син Патрик и се разведоха през 2018 г.

„Не е новина!... Изневярата е грях, затова миналата година преди Великден, след като излязох от болницата, се изповядах пред поп в църква, грехът ми беше опростен и взех причастие“, сподели Венета. Тя допълни, че е разказала за изневярата в „Триумфът на кучките“, а пък за силата на изповедта написала в последната си книга.

В „Преди обед“ Венета отправи и предизвикателство – обяви, че е готова да се хване на бас за 100 000 лева с всеки, който твърди, че има операция на лицето, лифтинг, мезоконци или филъри. Ако се беше появил смелчага, който да загуби солидната сума, Венета щяла да я даде за благотворителност. Жени Калканджиева, която беше коментатор в предаването миналата седмица, провери в ефир – огледа лицето на водещата и заяви, че според нея не се е подлагала на разкрасяващи интервенции. Венета отправи предизвикателството към всеки, който пише анонимно в интернет, че си е правила операции, за да се подмлади. „Никой не дойде. С това темата за лицето ми приключва. И предложението за бас за 100 000 също. Аз съм жена на 51 години, казвала съм и преди и не е тайна – имам единствено ботокс в челото и устни“, сподели Венета.

Последно водещата прикова вниманието към себе си с благотворителността си. Откакто започнала да работи, т.е. от 18-годишна възраст, Венета отделяла всеки свой доход 10% за хора в нужда. „Десятък. Изповядвам го от 33 години“, сподели Венета в ефира на „Преди обед“, като припомни, че през цялото това време на афиширала благотворителната си дейност. Признанието й отново се оказа повод да спомене и за своя книга. Венета разказала подробно за десятъка в книгата си „Инсомния“.

Само може да се гадае какви още разкрития очакват зрителите на „Преди обед“. Сигурно е само, че Венета Райкова знае как да ги държи пред екраните и да изненадва. Междувременно раздава съвети и в социалната мрежа. Предимно астрологични, но и такива, свързани със знаци. Тази седмица водещата припомни, че сме в коридор на затъмненията до 21 септември, което било съдбоносно време. Тъкмо в такъв период може да се очакват знаци. Така че Венета призова феновете си да са нащрек и им припомни, че вече ги е учила как да тълкуват знаците. Все пак водещата даде нов пример. Това, че във вторник сутринта случайно взела коледна чашка, за да си направи кафе преди поредния ефир, означавало, че трябва да очаква чудо. Причината е, че свързвала Коледа тъкмо с такива събития.