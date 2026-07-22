Пълен потрес! Нора Недкова проговори за кошмара на Халкидики: Ядох от мръсна маса за... https://hotarena.net/laifstail/palen-potres-nora-nedkova-progovori-za-koshmara-na-halkidiki-yadoh-ot-mrasna-masa-za HotArena.net

Плеймейтката Нора Недкова описа преживяването си в популярен ресторант на Халкидики с думите: „Сурова паста за 25 евро, непочистена маса и отношение, което няма нищо общо с уважението към клиента.“

След като публикува дълго видео в социалните мрежи, тя разкритикува храната, обслужването и цялостната организация на заведението. Плеймейтката, която завърши на трето място в последния сезон на кулинарното шоу „Хелс Китчън“, не крие, че вече гледа на храната с далеч по-критично око. Именно затова решава да опита специалитетите на ресторанта, рекламиран като ферма с домашна продукция.

„Поръчах домашната паста, защото ми казаха, че това е специалитетът. Осъзнавам, че тя е абсолютно сурова. Това дори не е ал денте. Това е паста, която е държана една секунда във вряла вода“, възмущава се Нора.

По думите ѝ след сигнала към сервитьорката не е получила извинение, а обратното – била упрекната, че не разбира от храна.

„Тя ми каза, че аз не разбирам от храна, може би така е. Като човек, който е обиколил целия свят и е готвил три месеца в „Хелс китчън“, явно не разбирам от храна“, казва иронично моделът.

Недкова твърди още, че ресторантът е отказал да смени ястието или да го премахне от сметката. Разказва, че дори главният готвач е излязъл, за да обясни защо пастата е приготвена по този начин.

Критиките ѝ не спират дотук. Според нея обслужването било под всякаква критика.

„Масата ми не е почистена. Вече второ ястие ям, а още е мръсна. Пепелник нямам, цигарите си ги складирам на масата“, разказва още Недкова във видеото.

Внимание към цените и отношението

Фотомоделът обръща внимание и на цените, които според нея не отговарят на качеството. Посочва, че пържените тиквички струват 10 евро, а домашната паста – 25 евро, без да оправдават очакванията ѝ.

В емоционалното си обръщение Нора коментира и масовия интерес на българите към гръцките курорти:

„Да, модерно е Гърция. Да, пълно е с българи. Но трябва да има уважение към клиента. Когато клиентът каже, че пастата е сурова, я сменяш“, категорично заявява плеймейтката.

Според красавицата много туристи приемат подобни ситуации за нормални само защото са на почивка, но това не бива да се случва. В края на видеото Недкова показва и съседна маса, на която по нейни думи е останала почти цялата поръчана храна.

„Храната не се изяжда. Чиниите трябва да са празни“, категорична е Нора, като заявява, че повече няма да посети въпросния ресторант.