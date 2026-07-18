ПЪЛЕН ШОК! Безочлива клиентка съсипа нервите на сладкар, но DARA превърна провала в сензация!

Неочакван обрат получава историята на една непоръчана торта във Варна.

След като клиент се отказва в последния момент от специална поръчка, популярната певица Дара Йотова – DARA се свързва със сладкаря Явор Геров с желание да купи сладкарското изделие за рождения ден на сестра си. Макар вече да е късно, това поставя началото на едно ново приятелство.

В навечерието на юли победителката от Евровизия е при роднините си във Варна, за да отпразнуват 17-ия рожден ден на по-малката си сестра Моника. Семейството подготвя специален празник за тийнейджърката, а Дара търси оригинална торта за повода. Докато разглежда социалните мрежи, попада на видеото на Явор Геров – млад сладкар, който разказва как е останал с неизползвана поръчка заради некоректен клиент.

Историята започва предната вечер, когато жена се свързва с майстора на сладките изделия с молба спешно да изработи торта с еднорог за рождения ден на детето ѝ още на следващия ден. Макар вече да е приключил работа и графикът му да е препълнен заради бейби шауър, Явор решава да направи компромис.

„Обясних на майката първоначално, че няма как да успея, тъй като графикът ми е доста натоварен, особено уикендите покрай всички сватби. Тя продължи с това, че детето ѝ ще остане без торта и много мечтае за такава на тема еднорог. Реших да подход за с разбиране и да направя добра услуга“, разказва сладкарят.

На следващия ден младежът успява да пренареди задачите си, намира необходима заготовка и завършва тортата дори час и половина по-рано от уговореното. Веднага пише на клиентката, че всичко е готово.

Отговорът обаче идва едва шест часа по-късно. „Задръж си я, вече нямаме нужда от нея“, гласи краткото съобщение, което оставя талантливия варненец неприятно изненадан.

Вместо красивата торта да остане неизползвана, Явор публикува видео в социалните мрежи и призовава, ако някой от Варна има желание, да я „спаси“ и да се подслади. Само за часове публикацията предизвиква огромен интерес, а десетки хора му пишат – сред тях е и Дара.

„За моя огромна радост, освен Дара сред вас имаше още толкова добри хора, които се свързаха с мен, за да вземат тази торта“, разказва той.

Когато певицата се свързва със сладкаря, сладкишът вече е намерил нов собственик. Вместо да се откаже, звездата решава да поръча нова торта за рождения ден на порасналата си сестричка.

„Аз ѝ предложих да направя нещо, което да подхожда на повода и възрастта на сестра ѝ. Уточнихме визията и вкуса, за които Дара се довери почти изцяло на мен. Благодаря безкрайно за доверието“, споделя Явор.

Така специално за 17-ия рожден ден на Моника се ражда нова торта. Дара лично посещава ателието на сладкаря във Варна, за да я вземе, а срещата оставя трайна следа у Явор.

„Освен невероятен артист, на когото аз се възхищавам и искрено се радвах на успеха ѝ, този жест ми потвърди първоначалното мнение, че Дара е прекрасен човек. Изключително земна, приятна, усмихната и разговорлива. Дойде лично да си вземе тортичката от нашето ателие, запознахме се, поговорихме си и не мога да бъда по-щастлив като един фен“, категоричен е Явор, който дори посреща Дара с огромен плакат след триумфа ѝ на песенния конкурс.