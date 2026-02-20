Последни
Пиленцата от Монако разделени! Боби Манекена скочи срещу „Хелс китчън“

Румен Димитров
574

Разделени ли са пиленцата от Монако? Това се питат феновете на двойката, след като мъжката половина - Боби Манекена, скочи агресивно срещу кулинарното предаване „Хелс китчън“.

 

В нощни публикации в социалните мрежи топгъзарят, както определя самия себе си, отправи обиди към риалитито по Нова телевизия. Ситуацията е шокираща, тъй като в момента в „Хеле китчън“ участва неговата приятелка - Нина Димитрова.

Женското пиленце от Монако влезе в кухнята на шеф Виктор Ангелов във вторник вечерта като част от звездния отбор, а малко по-късно Боби Манекена избухна:     „Топгъзарят не гледа евтини формати, а си гледа бизнеса.

Така се става милионер. Очаквам сериозни играчи и плащачи, а не мухльовци питащи за цени само“.

Впоследствие мъжкото пиленце изстреля още една канонада от агресивни думи: „Аз не гледам евтини формати. Гледам красотите на френската Ривиера. Просто мен не могат да си ме позволят тези мишоци. Малко са им парите. Мишкиии!“.

Репликата „Мишкиии“ не е никак случайна - по този начин шеф Ангелов се обръща към участниците в мъжкия и женския отбор, като често им вика, защото не се справят с поставените задачи или приготвят безвкусни ястия.

Изказванията предизвикаха вълна от реакции, като фенове се питат дали Боби и Нина не са се разделили, тъй само тя е е поканена в шоуто, а той е пренебрегнт. Досега двамата винаги са били заедно, буквално не се разделяли и всичко вършат като един. Преди години участваха в предаването „Смени жената!  Засега Боби и Нина не коментират дали продължават да са семейство, но преди години пак имаше подобна информация, а връзката им оцеля.

